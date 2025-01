video suggerito

Capodanno da Tony Effe, il rapper devolve l'incasso del concerto alla Croce Rossa L'incasso del concerto di Capodanno di Tony Effe sarà devoluto per alla Croce Rossa per "progetti educativi dei giovani".

A cura di Beatrice Tominic

Tony Effe in concerto.

L'incasso ottenuto dalla vendita dei biglietti del concerto di Capodanno di Tony Effe sarà devoluto alla Croce Rossa per sostenere "progetti educativi per i giovani". Fatta eccezione per il denaro da destinare ad Iva e Siae, il rapper ha deciso di devolvere tutto all'organizzazione di volontariato. Si tratta di un quantitativo consistente di denaro, visto che all'appuntamento al Palaeur della notte di San Silvestro, organizzato tutto a spese dell'artista dopo il passo indietro obbligato dal concerto di Capodanno, c'è stato il sold out completo.

Il concerto di Capodanno da Tony al Palaeur

Un soldout annunciato e un successone quello dell'artista al Palaeur nella notte di San Silvestro. Ad accompagnarlo sul palco quattro ospiti speciali, tenuti segreti fino alla sorpresa finale. A dispetto delle aspettative, non c'erano Mahmood e Mara Sattei sullo stesso palco, anche loro erano chiamati a prendere parte al concertone al Circo Massimo ma che, proprio in segno di solidarietà con il collega, hanno rinunciato alla collaborazione col Campidoglio.

Sul palco, invece, ad esibirsi con lui insieme ai dj (già spoilerati dallo stesso Tony Effe con una storia su Instagram) Sick Luke e Brina Knauss, anche una rosa di nomi cononosciuti nel panorama del rap trap da Lazza, che è stato fra i primi a schierarsi con Tony Effe non appena scoppiata la bufera sul concertone al Circo Massimo, ma anche Naska, Bello Figo, Capo Plaza e Side Baby, con cui Tony Effe ha iniziato nella Dark Polo Gang.

Un inizio col botto quello del 2025 per Tony Effe che fra meno di due mesi calcherà per la prima volta il palco dell'Ariston per partecipare al festival di Sanremo con il brano "Damme ‘na mano".