Capodanno Cinese in piazza Vittorio: cercano di staccare le lampade e cede la struttura Cercano di staccare le lampade di carta del Capodanno Cinese in piazza Vittoria: una delle travi viene giù. Non ci sono feriti, ma le immagini diventano virali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Hanno cercato di staccare le lampade di carta tipiche del Capodanno Cinese, che si festeggia in questi giorni in tutte le città d'Italia dove le comunità orientali sono molto numerose, facendo crollare una parte della struttura. Accade a Piazza Vittorio Emanuele II di Savoia, nel Rione Esquilino. Le immagini, riprese da alcune persone presenti a loro volta nei pressi della struttura, hanno fatto poi il giro della Rete, diffuse anche dalla pagina Instagram "Welcome to Favelas".

Nei video girati, si vedono diverse persone che cercano di staccare le lampade di carta rosse e nel tentativo di farle venire già anche una delle travi finisce per piegarsi al suolo. Non ci sono feriti, ma tra i tanti che hanno visto le immagini serpeggia il malcontento per quella che appare una figuraccia fatta nel giorno di "chiusura" dei festeggiamenti del Capodanno Cinese, iniziati il 29 gennaio e conclusi quest'oggi, domenica 9 febbraio.

Lampade che sono state staccate probabilmente come "ricordo" del Capodanno Cinese appena festeggiato. Alcune sono state abbandonate, segnalano alcuni utenti, sulle panchine, altre probabilmente "dimenticate" in metropolitana. Fatto sta che la scena, avvenuta a due passi dall'antico Ninfeo di Alessandro Severo, ha lasciato basite molte persone, anche altra cittadini di Roma, città che quest'anno si prepara per i tantissimi turisti per il Giubileo 2025 (iniziato già il 24 dicembre scorso), la cui massima affluenza sarà con ogni probabilità in occasione di Pasqua (che quest'anno cade il 20 di aprile), durante l'estate e in occasione dei Santi Pietro e Paolo, patroni cittadini (29 giugno).