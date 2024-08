video suggerito

Caldo a Roma a Ferragosto, poi arriva la rinfrescata con temporali nel weekend: le previsioni meteo Ancora caldo da bollino rosso a Roma e nel Lazio domani, giovedì 15 agosto, ma domenica si attende il calo drastico delle temperature anche di dieci gradi e il ritorno della pioggia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Ancora due giorni da bollino rosso quelli attesi sulla capitale e sulle altre province del Lazio domani, giovedì 15 e venerdì 16 agosto 2024 (fatta eccezione per Rieti e Viterbo, dove, dopo diverso tempo, è previsto bollino giallo per venerdì). Il sole resta sempre presente e il cielo è limpido, ma non si esclude il passaggio di qualche nuvola.

Il caldo afoso estivo dovuto all'anticiclone africano ci tiene compagnia ancora per i prossimi tre giorni. Poi arriva la pioggia in tutta la regione Lazio che porta con sé l'abbassamento delle temperature fino a quasi 10 gradi in meno rispetto all'ultima settimana.

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 15 e venerdì 16 agosto

Un meteo ideale quello per Ferragosto 2024 per chi ha in programma di andare al mare o partecipare a qualche evento nella capitale o nelle vicinanze.

Meno per chi, invece, patisce il caldo Nella giornata di Ferragosto, infatti, il termometro i 20 gradi di minima regionale e i 37 di massima. Ancora calore elevato in tutte le regioni, con qualche grado in meno nei territori del Viterbese e del Reatino.

Sole, con qualche nuvola, anche nella giornata dopo Ferragosto, venerdì 16 agosto 2024. Le temperature regionali oscillano fra i 19 gradi di minima e i 35 di massima. Le temperature iniziano progressivamente a calare verso il fine settimana e le nuvole ad avvicinarsi. Cielo coperto soprattutto nella parte centrale della giornata. Nella Tuscia le nuvole accompagnano la giornata fino a tarda serata.

Temperature giù e il ritorno della pioggia dopo Ferragosto: il meteo per il weekend

Il weekend successivo a Ferragosto si mostra spaccato. Da una parte la giornata di sabato con temperature stazionarie, fra i 19 gradi di minima e i 34 di massima in tutta la Regione Lazio. Cielo limpido e sole, ma anche tante nuvole che accompagnano in alcune zone per più in altre per meno ore la giornata.

Totalmente diverso, invece, il meteo che si prospetta per domenica 18 agosto, quando torna la pioggia nella regione Lazio. Dopo qualche pioggia e temporale sparso all'inizio di questa settimana nel Viterbese e nel Reatino, ora le precipitazioni riguardano l'intera regione. Pioggia prevista a Viterbo e Rieti, temporali con attività elettrica anche intensa, invece, da Roma verso sud, Frusinate e territori pontini compresi.

In calo, in questa domenica, anche le temperature che scendono con massime sotto i 30 gradi. Anche le minime si possono abbassarsi di qualche grado, anche se restano perlopiù stazionarie.