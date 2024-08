video suggerito

Cosa fare a Ferragosto 2024 a Roma: gli eventi del weekend del 15 agosto e i posti più belli dove andare Ferragosto è alle porte: quella che in epoca romana era una feste dedita al riposo, oggi è un'occasione per divertirsi. Ecco qualche idea di come passare questo 15 agosto, cosa fare e dove andare.

A cura di Beatrice Tominic

Da giornata di riposo a divertimento. Che sia in famiglia, in coppia o con gli amici, il 15 agosto è alle porte e porta con sé la festa di Ferragosto. Quel periodo che era conosciuto come Feriae Augustae e che indicava il prolungamento del riposo dopo la stagione agricola, oggi è un'occasione per divertirci in compagnia. E una città come Roma ha molte opportunità da offrire, fra il tradizionale e l'innovativo. Appartengono alle tradizioni, ad esempio, il gustoso piatto di pollo e peperoni e il magico falò estivo. Innovativi, invece, sono tutti gli eventi di cui pullula la città e le sue vicinanze.

Eventi culturali o di puro divertimento, un posto dove poter fare una gita o dove rilassarsi, trascorrendo del tempo piacevole il 15 agosto: dal mare alla montagna, dalle opportunità offerte dai musei fino alle feste più movimentate. Scopriamo cosa fare e dove andare in questa festività estiva.

Aperti a Ferragosto i Musei Civici e le aree archeologiche di Roma Capitale

Musei Civici e le aree archeologiche di Roma Capitale oggi sono aperte, nonostante il giorno festivo, con tariffe e orari ordinari. Alcuni dei centri culturali ospitano delle mostre, naturalmente messe a disposizione per i visitatori e per le visitatrici.

Musei Capitolini , con al terzo piano di Palazzo Caffarelli, la mostra Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell'arte del Rinascimento; a Palazzo Clementino la mostra I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini; Villa Caffarelli il monumentale Colosso di Costantino.

, con al terzo piano di Palazzo Caffarelli, la mostra Filippo e Filippino Lippi. Ingegno e bizzarrie nell'arte del Rinascimento; a Palazzo Clementino la mostra I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini; Villa Caffarelli il monumentale Colosso di Costantino. Museo dell’Ara Pacis , con la mostra TEATRO. Autori, attori e pubblico nell'antica Roma;

, con la mostra TEATRO. Autori, attori e pubblico nell'antica Roma; Centrale Montemartini con Architetture inabitabili;

con Architetture inabitabili; Museo di Roma a Palazzo Braschi , con i due Dipinti ritrovati di Sebastiano Ricci dalla Collezione Enel;

, con i due Dipinti ritrovati di Sebastiano Ricci dalla Collezione Enel; Museo Napoleonico con la mostra Giuseppe Primoli e il fascino dell’Oriente;

con la mostra Giuseppe Primoli e il fascino dell’Oriente; Galleria d’Arte Moderna con la mostra L’estetica della deformazione. Protagonisti dell’espressionismo italiano e “La poesia ti guarda”Omaggio al Gruppo 70 (1963-2023);

con la mostra L’estetica della deformazione. Protagonisti dell’espressionismo italiano e “La poesia ti guarda”Omaggio al Gruppo 70 (1963-2023); Museo di Roma in Trastevere , con tre mostre: Claudia Peill – Oltre il presente. Archeologia del domani; Determined women. Fotografie di Angèle Etoundi Essamba e Una movida Bárbara. Fotografie di Ouka Leele.

, con tre mostre: Claudia Peill – Oltre il presente. Archeologia del domani; Determined women. Fotografie di Angèle Etoundi Essamba e Una movida Bárbara. Fotografie di Ouka Leele. Casino dei Principi con la mostra Artiste a Roma. Percorsi tra Secessione, Futurismo e Ritorno all’Ordine;

con la mostra Artiste a Roma. Percorsi tra Secessione, Futurismo e Ritorno all’Ordine; Casina delle Civette con Nel segno di Cambellotti. Virgilio Retrosi artista e artigiano;

con Nel segno di Cambellotti. Virgilio Retrosi artista e artigiano; Museo Pietro Canonica con i ritratti dei cavalli Rospigliosi dalle collezioni capitoline;

con i ritratti dei cavalli Rospigliosi dalle collezioni capitoline; Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese con le mostre Paolo Di Capua. Natura umana e Genius Loci Ttozoi;

con le mostre Paolo Di Capua. Natura umana e Genius Loci Ttozoi; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco ,

, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina ,

, Museo delle Mura ,

, Museo di Casal de' Pazzi ,

, Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali ,

, Casino Nobile di Villa Torlonia ,

, Museo Civico di Zoologia ,

, Parco Archeologico del Celio con il Museo della Forma Urbis (dalle 10.00 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18.00), l’ Area Sacra di Largo Argentina (dalle 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18) e i Fori Imperiali (dalle 9.00 alle 19:15, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). E come tutte le sere, dalle 20.40 alle 23.00 ogni 20 minuti, ci si potrà immergere nelle atmosfere dell’antica Roma imperiale con lo spettacolo multimediale itinerante Viaggio nel Foro di Cesare,

con il (dalle 10.00 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18.00), l’ (dalle 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18) e i (dalle 9.00 alle 19:15, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). E come tutte le sere, dalle 20.40 alle 23.00 ogni 20 minuti, ci si potrà immergere nelle atmosfere dell’antica Roma imperiale con lo spettacolo multimediale itinerante Circo Massimo (dalle 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18.00), con le visite in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience (dalle 17:00 alle 20:00 ogni 15 minuti, ultimo ingresso alle 18:50; www.circomaximoexperience.it),

(dalle 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18.00), con le visite in realtà aumentata e virtuale (dalle 17:00 alle 20:00 ogni 15 minuti, ultimo ingresso alle 18:50; www.circomaximoexperience.it), Villa di Massenzio , dalle 10.00 alle 16.00, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura,

, dalle 10.00 alle 16.00, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura, Planetario di Roma.

A Cinecittà World il Pool Party degli Orrori di Ferragosto

Un ferragosto da paura quello organizzato da Cinecittà World che propone un Summer Halloween Festival. La Cinepiscina di Aqua World dopo il tramonto si trasforma per dare il via ad un vero pool party degli orrori con zombie, mostri e inquietanti creature, la maratona di scene cult dei film Cine Horror, una terrificante zombie walk, giochi a tema e djset. E per un Ferragosto ancora più da urlo, vengono messi a disposizioni dei presenti i nuovi scivoli acquatici o tra ripidi pendii, e schizzi d’acqua, su gommoni biposto, Vortex e Boomerang. Tante altre opportunità per chi desidera rilassarsi e per i più piccini.

E, per i più avventurosi, anche un viaggio nel tempo: a Roma World il Pranzo di Ferragosto è alla

Taberna, dove si pranza con i sapori tipici dell’antica Romae si torna alle antiche Feriae Augusti.

Il fluo party al MagicLand

Party estivo anche al MagicLand con il suo parco acquatico a tema caraibico, il MagicSplash, dove si svolgeranno il Baby schiuma party e attività di animazione per grandi e piccini. La sera, invece, si accende di divertimento e luci con il coinvolgente Fluo Disco Party con DJ set di Ulisse Marciano con special guest Timo Suarez. Scatenarsi e ballare è la parola d'ordine fino a quando non ci ritroviamo con il volto verso il cielo per lo spettacolo pirotecnico.

Estate Romana 2024, gli eventi in programma per il 15 agosto

Non si ferma neanche a Ferragosto l'Estate Romana, la rassegna estiva di eventi itineranti nelle piazze della città che, anzi, in numerosi zone presenta "Un altro ferragosto" per appassionati di musica, teatro danza e cinema.