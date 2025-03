Investita da un’auto, gravissima 82enne: portata a Roma in eliambulanza

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente nel pomeriggio di oggi in viale America Latina a Frosinone. Una donna di 82 anni è stata investita da un uomo alla guida di una Fiat 500, ed è stata trascinata per diversi metri sull'asfalto. Le condizioni della signora sono gravissime: è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Roma con l'eliambulanza. I medici che l'hanno presa in carico stanno facendo di tutto affinché le sue condizioni migliorino. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso. Le indagini sulla dinamica sono ancora in corso: non è chiaro cosa sia accaduto e come mai il conducente della vettura abbia investito la signora. Al vaglio la velocità alla quale l'automobilista procedeva, e in che condizioni fosse mentre era alla guida. Non è escluso che sia stato distratto e che per questo non abbia notato l'82enne che attraversava la strada.

Le condizioni della signora sono apparse immediatamente gravissime ai soccorritori, che hanno chiesto subito l'intervento di un elicottero per trasportarla in una struttura attrezzata di Roma. Paura tra le persone che hanno assistito all'incidente, e che saranno ascoltate dagli agenti della Polizia Locale. L'uomo che ha investito la signora, sconvolto, si è fermato a prestare soccorso, dando l'allarme e chiamando il 118. Agli agenti ha detto di non aver fatto in tempo a frenare per evitare di investire la donna, che è stata presa in pieno dalla macchina. Se presenti, saranno visionate eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona.