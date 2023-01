Calci e pugni a una donna per rubarle la borsa, rapinatore le spacca il naso: arrestato La donna è riuscita a chiamare il 112 e a descrivere il rapinatore ai poliziotti arrivati sul posto. L’uomo è stato arrestato poco dopo e portato in carcere.

A cura di Natascia Grbic

Una donna è stata aggredita e picchiata violentemente da un uomo che voleva rapinarla. L'episodio è avvenuto giovedì 5 gennaio nel centro di Latina: la signora era appena scesa dalla macchina quando è stata sorpresa dall'uomo, che l'ha colpita in faccia, spaccandole il naso e facendola sanguinare copiosamente. Poi le ha rubato la borsa ed è fuggito. Nonostante il forte spavento, la donna è riuscita a contattare la polizia, fornendo una descrizione molto precisa del suo aggressore, che è stato individuato poco dopo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti in seguito alla segnalazione arrivata al Numero Unico per le Emergenze 112. La signora, nonostante il forte spavento e il dolore per le botte ricevute, ha comunque lanciato l'allarme, decidendo di denunciare l'uomo proprio sul momento.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno identificato l'aggressore in pochissimo tempo. Era ancora nei paraggi, convinto forse di aver fatto perdere le sue tracce. Il rapinatore è stato arrestato e questa mattina è comparso davanti al Tribunale di Latina. Il giudice ha convalidato l'arresto ed è stato portato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Leggi anche Blitz nella notte al Parco Verde di Caivano: 33 arresti per spaccio di droga

La donna, che ha riportato una vistosa ferita al volto e al naso, è stata medicata sul posto dal personale del 118. Non c'è stato bisogno di ricoverarla: nonostante il forte spavento, le ferite riportate non sono state gravi, e si potrà rimettere tra qualche giorno. L'uomo, nel caso si dovesse arrivare a processo, rischia una condanna a diversi anni di carcere per l'aggressione. Si tratterebbe di una persona già nota alle forze dell'ordine.