Cade dalla bisarca mentre è al lavoro e precipita per 2 metri: 50enne elitrasportato d’urgenza a Roma Si trovava al secondo piano della bisarca quando è precipitato per almeno 2 metri: elitrasportato a Roma, è grave. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava al secondo piano della bisarca, uno di quegli autoarticolati che trasportano le automobili, quando è volato giù. Una perdita di equilibrio o una distrazione, non si conoscono ancora le cause. Ciò che è certo è che dopo il volo, di qualche metro, è atterrato sull'asfalto, sbattendo schiena e testa. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è scattato l'allarme.

L'arrivo dei soccorsi

A cadere dal mezzo un uomo di circa 50 anni. Quando è caduto dal mezzo si trovava all'interno di un negozio di ferramenta dell'area industriale di Sezze Scalo, nel comune di Sezze, in via del Murillo, poco dopo l'incrocio con via Turicella. Non è un dipendente del ferramenta, ma un amico del proprietari che spesso parcheggiava il suo autoarticolato, formato da motrice e rimorchio con due piani, all'interno dello spiazzo (piuttosto che lasciarlo in strada), come spiega l'edizione locale de il Messaggero.

Oltre a loro anche i carabinieri del comando provinciale di Latina per ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause della caduta. Hanno raggiunto presto il posto anche i tecnici che si occupano di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

Come sta il 50enne rimasto ferito gravemente

Si trovava sul camion, al secondo piano, quando è caduto. Il volo è avvenuto alle 14 circa di ieri, venerdì 31 maggio 2024. Dopo essere precipitato per almeno due metri dalla bisarca Iveco è atterrato di schiena. L'impatto è stato violentissimo. Sono stati immediatamente avvisati i soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli operatori del personale sanitario che hanno subito notato la gravità delle ferite riportate e hanno chiesto l'intervento di un'eliambulanza. Una volta arrivato , l'aerogiro ha trasportato il cinquantenne a Roma. È stato accolto all'ospedale San Camillo, con un sospetto trauma cranico e spinale, ma era comunque cosciente all'arrivo.