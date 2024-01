Cade dal quinto piano mentre fa le pulizie, ma non rischia la vita: si indaga sull’incidente La donna è caduta dal quinto piano, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo aperta un’indagine per verificare le condizioni di lavoro della 67enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Piazza San Silvestro vista da via del Tritone, foto da Google Maps.

Stava facendo le pulizie quando è caduta dal quinto piano di un edificio a pochi passi da piazza San Silvestro. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, lunedì 15 gennaio, all'interno di un edificio che fa parte della chiesa dei Santi Claudio e Andrea in via del Pozzetto. La donna, che lavora come colf, ha perso l'equilibrio ed è caduta dalla finestra, atterrando, dopo un volo di cinque piani, nel cortile interno dell'edificio.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme, sono immediatamente arrivati i soccorsi. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del policlinico Umberto I che hanno trasportato la donna, una sessantasettenne, al pronto soccorso. Per fortuna, nonostante la rovinosa caduta dal quinto piano, non rischia la vita. Oltre a loro, hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni e inviato un'informativa in Procura, come scrive il Messaggero, a cui è seguita, su decisione del pm, l'apertura di un fascicolo.

Le indagini in corso

L'ipotesi è che si sia trattato di una violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Così sono stati organizzati nuovi accertamenti da parte del procuratore e dell'ispettorato del lavoro. Nelle prossime fasi, probabilmente, gli inquirenti si concentreranno sulle procedure di sicurezza per tutelare i dipendenti dell'istituto religioso.

Ancora da chiarire, inoltre, la dinamica dell'incidente: spetta ai militari accertare che la donna si trovasse in turno di lavoro o se si sia trattato di un malore, se siano presenti dispositivi di sicurezza vicino alle finestre e se insieme alle donna si trovasse qualche testimone in grado di aiutare nella ricostruzione di quanto avvenuto. Oltre ad ascoltare i primi testimoni, non si esclude che nei prossimi giorni possa essere ascoltata anche la stessa sessantasettenne che potrà spiegare quanto accaduto.