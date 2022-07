Cade da una scala mentre sistema il tetto di casa: morto un uomo Non ce l’ha fatta l’uomo di 69 anni caduto ieri pomeriggio da una scala mentre stava facendo manutenzione al tetto di casa a Ceccano.

Tragedia in via Celleta a Ceccano in provincia di Frosinone, dove un uomo di sessantanove anni, pensionato del posto è morto mentre stava facendo dei lavori di manutenzione per sistemare il tetto di casa. I fatti risalgono a ieri pomeriggio 25 luglio e sono avvenuti in una zona di periferia. Non è ancora noto il nome della vittima, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. A risultare fatali sono state le ferite e i traumi riportati a seguito della caduta, che non gli hanno lasciato scampo. Secondo le informazioni il sessantanovenne si trovava nella sua abitazione, quando aveva deciso di dedicarsi alla manutenzione del tetto. Per raggiungerlo è salito su una scala, poi improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, forse a causa di una distrazione e complice il caldo intenso, ha perso l'equilibrio ed è precipitato.

Una caduta di circa tre metri nel vuoto, poi il violento impatto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivato il peresonale sanitario in ambulanza. I paramedici hanno cercato di rianimarlo, ma ogni tentativo di salvargli la vita è risulotato purtroppo vano. Presenti per i rilievi scientifici i carabineiri di competenza territoriale della stazione di Ceccano, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto di ciò che si configura come un incidente domestico. Terminate le verifiche di rito, la salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale Spaziani di Frosinone, poi verrà riconsegnata alla famiglia, per la celebrazione dei funerali.