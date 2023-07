Cade da una finestra e muore, al suo funerale i ladri gli entrano in casa La Procura indaga sulla morte di Andrea Dini, caduto da una finestra. L’ipotesi è di istigazione al suicidio. Nel giorno del suo funerale estranei sono entrati in casa pare senza portare via nulla.

Era in corso la celebrazione del suo funerale quando i ladri gli sono entrati in casa. È successo nel pomeriggio di sabato 22 luglio a Frosinone. Amici, parenti e conoscenti erano nella chiesa della Madonna della Neve per dare l'ultimo saluto all'avvocato Andrea Dini, morto a cinquant'anni dopo essere caduto da una finestra al sesto piano di un palazzo in via Kennedy, poco distante dal Parco Matusa. Il professionista era affetto da una malattia molto grave. Come riporta Il Messaggero proprio durante le esequie una o più persone, delle quali non è ancora nota l'identità ma sulle cui tracce è la Polizia, si sono intrufolate furtivamente nella sua abitazione, facendo attraverso un buco nel muro. Ad accorgersi del loro passaggio è stata la moglie del defunto al suo rientro a casa, ma pare che non manchi nulla tra gli oggetti di valore. Arrivata la chiamata in Questura, sul posto sono giunti gli agenti della sezione Volanti, che hanno dato il via alle indagini e che stanno cercando di risalire ai responsabili.

Aperta un'inchiesta sulla morte dell'avvocato Andrea Dini

Sulla morte dell'avvocato Andrea Dini la Procura della Repubblica di Frosinone ha aperto un'inchiesta, per far luce sulla vicenda. Si tratterebbe di un gesto volontario, tuttavia la Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, il cui titolare è il sostituto procuratore Samuel Amari, nel quale al momento non ci sono nomi iscritti e si indaga contro ignoti. L'obiettivo è chiarire alcuni elementi che per gli inquirenti non tornerebbero nella sua morte. Lo studio del professionista è stato posto sotto sequestro, mentre sulla salma è stata svolta l'autopsia. Da capire anche se l'episodio dei ladri in casa sia in qualche modo collegabile alla sua morte, se chi è entrato cercava qualcosa di cui sbarazzarsi, oppure se il fatto sia riconducibile a uno dei tristi casi in cui i malviventi approfittano dell'assenza dei famigliari dei defunti da casa.