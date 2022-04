Cade al parco per inseguire il cane, morta anziana: “È crollata e ha sbattuto la testa” Inizialmente si era pensato a un’aggressione, ma secondo il racconto dei ragazzi che l’hanno soccorsa la donna sarebbe caduta per inseguire il cane che le era sfuggito.

È caduta mentre portava a spasso il cane del figlio, ed è morta poche ore dopo all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere entrata in coma farmacologico. A indagare sulla morte della 78enne Giovanna Pietroni sono gli investigatori del commissariato di Ostia, chiamati dai medici dopo che sul corpo della donna erano state riscontrate fratture a vertebre e costole, oltre a un'edema cerebrale. Inizialmente si era ipotizzato che la signora potesse essere vittima di un'aggressione, ma in base alle testimonianze raccolte dagli inquirenti sembra che le ferite siano state causate da una brutta caduta nel parco del Drago a Dragona, vicino Ostia.

I ragazzi che l'hanno soccorsa hanno raccontato ai poliziotti di aver visto la signora correre dietro al Golden Retriever del figlio, che le era sfuggito, e cadere a causa di una buca. Inizialmente sembrava che fosse tutto a posto: la signora era cosciente e si era rialzata da sola, ma aveva sbattuto la testa, e i ragazzi hanno chiamato il 118 per farla portare in ospedale. Pietroni non voleva nemmeno avvertire il figlio per non farlo preoccupare, ma quando è arrivata al Grassi di Ostia il suo quadro clinico ha destato grande preoccupazione nei medici, tanto da richiederne il trasferimento all'ospedale San Camillo di Roma.

A poche ore dal ricovero, Giovanna Pietroni è morta. Gli agenti del commissariato di Ostia stanno continuando le indagini per capire se l'edema cerebrale e le fratture fossero precedenti alla caduta oppure siano state causate proprio da questa. Al momento sembra escluso che sia stata vittima di un'aggressione o di una rapina: nella borsa non manca nulla e la 78enne prima di cadere stava bene.