Donna sviene al parco col cane: ha costole, vertebre rotte e un edema cerebrale. Indagini in corso Giallo a Ostia, dove una donna è stata ricoverata in gravi condizioni dopo essere svenuta in un parco. Indaga la polizia, chiamata dai medici.

A cura di Natascia Grbic

Si è accasciata in terra mentre portava a spasso il cane. Portata in ospedale, le sono state riscontrate fratture a costole e vertebre, oltre a un'edema cerebrale. La donna, che si trova ricoverata al Grassi di Ostia, è in gravi condizioni, tanto da essersi reso necessario il ricovero al San Camillo di Roma. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Ostia: a chiamarli sono stati i medici del Grassi non appena hanno visto le numerose lesioni sul corpo della donna. Cosa sia successo, ancora non è chiaro. Al momento si sa solo che un testimone ha riferito di aver visto la donna mentre passeggiava al parco col cane accasciarsi in terra, perdendo conoscenza.

Le indagini affidate alla polizia di Ostia

Le indagini sono state affidate agli agenti del commissariato di Ostia, che ora indagano per capire cos'è accaduto. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti, tra cui quella che a causare le ferite riportate dalla donna sia stata un'altra persona. S'indaga nella vita della signora, in modo da capire se ci sia qualcuno che possa averle fatto del male e per quale motivo. Un'altra ipotesi, anche se più remota, è che possa aver avuto un incidente.

La donna ricoverata al San Camillo di Roma

La donna si trova ora in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, che stanno facendo il possibile per farla stare meglio. Le lesioni riportate alle vertebre e alle costole sono molto serie, ma a preoccupare è soprattutto l'edema cerebrale, di cui al momento non si conosce la gravità. Gli agenti sperano di poter ascoltare la donna il prima possibile, in modo da sapere cos'è accaduto e chiarire la questione.