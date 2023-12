Cadavere di un uomo recuperato nel porto di Fiumicino, era in acqua da mesi: non ha le mani Indaga la procura. L’uomo non è stato ancora identificato, con sé non aveva documenti: il corpo però, non presenterebbe segni di violenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Non ha le mani il cadavere trovato ieri in acqua a Fiumicino, nella darsena del porto. Un particolare, riporta Il Corriere della Sera, su cui sta indagando la procura, che vuole fare luce sull'accaduto. Il corpo, recuperato ieri dalla Guardia Costiera, è stato trasferito all'istituto di medicina legale per essere sottoposto a ulteriori accertamenti e molto probabilmente all'autopsia. La salma è in avanzato stato di decomposizione, segno che si trovava in acqua da diverso tempo, almeno due mesi. Ad avvalorare la tesi, il fatto che la persona deceduta indossasse indumenti estivi.

Come sia morto l'uomo, non è ancora chiaro. A un primo esame esterno il corpo non presenterebbe segno di violenza: non ci sono ferite da taglio o arma da fuoco, e il fatto che non abbia le mani potrebbe essere spiegato con la lunga permanenza in acqua, anche se non si esclude che sia stato vittima di un atto violento.

L'identità dell'uomo non è ancora nota. Il cadavere non aveva con sé documenti che potessero facilitarne il riconoscimento, e se li avesse avuti è probabile che siano andati perduti nelle settimane in cui è rimasto in acqua. Si tratterebbe di almeno due mesi.

Ad avvistare il corpo è stato un uomo, che ha immediatamente lanciato l'allarme. Subito è intervenuta la Guardia Costiera di Fiumicino, che dopo diversi tentativi è riuscita ad agganciarlo e portarlo a riva. Sul posto anche il 118 e la polizia, dopodiché la salma è stata trasferita in obitorio. Molto probabilmente il profilo dell'uomo sarà comparato con le denunce delle persone scomparse, in modo da provare a dare un volto e un nome al cadavere.