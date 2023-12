Fiumicino, trovato un cadavere in acqua al porto: indaga la Procura Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto in acqua al porto di Fiumicino. Indagini in corso per risalire a identità, data e cause del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Macabro rinvenimento al porto di Fiumicino, dove è stato trovato un cadavere. A dare l'allarme intorno all'ora di pranzo di oggi, venerdì 22 dicembre, è stato un pescatore. L'uomo impegnato nelle sue attività ha notato quella che sembrava essere una sagoma umana in acqua all'altezza di piazzale del Mediterraneo e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, per segnalarne l'avvistamento. Sul posto ricevuta la segnalazione sono intervenuti i militari della Guardia Costiera insieme ai poliziotti e al personale sanitario in ambulanza.

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione e senza documenti

Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, presumibilmente il decesso risale ad alcuni mesi fa, a farlo pensare è il fatto che la persona in questione indossasse indumenti estivi. Non è possibile al momento risalire alla sua identità in quanto il corpo è fortemente degradato e non sono stati ritrovati documenti. Le forze dell'ordine hanno svolto gli accertamenti necessari sul posto e dovranno risalire all'identità delle persona deceduta. Inviata un'informativa in Procura, si indaga sull'accaduto.

Indagini in corso sulle cause del decesso

Nel frettempo il cadavere è stato recuperato e trasferito in obitorio all'istituto di Medicina legale del Verano, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. I risultati degli esami autoptici aiuteranno gli investigatori a fare luce sull'accaduto. Tramite gli accertamenti sarà infatti possibile risalire alla data e alle cause del decesso. Gli investigatori intanto stanno svolgendo veirfiche nel database delle persone scomparse, potrebbe tattarsi anche di qualcuno morto in mare. Non si esclude per ora alcuna ipotesi.