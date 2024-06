Trovato un cadavere in spiaggia a Tarquinia: è senza un braccio

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un cadavere è stato trovato sulla spiaggia di Tarquinia, in provincia di Viterbo. Il corpo privo di vita era senza un braccio. Il ritrovamento risale alla mattinata di oggi, martedì 11 giugno. Si tratta di un uomo, la cui identità è al momento sconosciuta. Sul posto sono intervenuti i militari della capitaneria di porto, i carabinieri della stazione locale il medico legale e il magistrato di turno.

Il cadavere era a pochi metri dalla riva

I fatti risalgono alla mattinata di oggi e sono avvenuti sul litorale del Viterbese. Secondo quanto ricostruito finora a trovare il cadavere in località Spinicci è stato un passante, che stava facendo una passeggiata lungo quel tratto di litorale. Ad un certo punto ha notato quella che sembrava essere una sagoma umana a pochi metri dalla riva, e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente dell'ambulanza e delle forze dell'ordine. Sul posto è giunto il personale sanitario, ma la persona era già deceduta e non ha potuto fare nulla. Durante le operazioni di rilievi e recupero del corpo è stato vietato l'accesso all'area circostante.

Gli investigatori devono risalire alle generalità

Presenti sul luogo del ritrovamento del corpo i militari della capitaneria di porto, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano sull'accaduto. Da capire come quel cadavere sia arrivato lì, forse spinto dalla corrente, risalire alle generalità della persona e alle cause della morte. Tutte informazioni ancora al momento non note. Terminate le verifiche sul posto, come da prassi, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per l'autopsia.