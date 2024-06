video suggerito

Giardiniere trovato morto in casa, aperta un'inchiesta e disposta l'autopsia La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di Antonio Grosso. Disposta l'autopsia sul suo cadavere trovato nel bagno.

A cura di Alessia Rabbai

Sulla morte di Antonio Grossi, la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta e verrà svolta l'autopsia. Gli investigatori che indagano sulla scomparsa improvvisa del giardiniere sessantunenne vogliono vederci chiaro. Il suo cadavere è stato trovato in casa in via Giovanni Tribuzio in località San Magno a Fondi, in provincia di Latina, domenica scorsa 9 giugno. L'ipotesi per la quale propendono maggiormente gli investigatori è che il decesso sia riconducibile a cause naturali e che ad ucciderlo sia stato probabilmente un malore. Tuttavia non si esclude alcuna pista, come ad esempio, che abbia avuto un incidente durante un lavoro domestico, oppure che sia rimasto vittima di un'aggressione. I risultati dell'autopsia serviranno a far luce sulla dinamica dell'accaduto.

Oggi l'autopsia, si cercano lesioni interne

A ritrovare Grosso senza vita è stato suo fratello, che è andato a trovarlo, il cadavere era in bagno. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario, che ha cercato di rianimarlo, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato purtroppo inutile. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Tenenza della Piana coordinati dalla Procura di Latina. L'autopsia verrà svolta oggi, il medico legale da un primo esame esterno al momento del ritrovamento della salma come riporta Il Messaggero ha notato delle piccole lesioni.

La settimana prima era caduto da un albero

Da capire se le ferite trovate sul corpo siano riconducibili alle cause del decesso oppure se siano ad esse scollegate, magari Grosso se l'è procurate alcuni giorni prima di morire. Da verificare in sede di esame autoptico se siano presenti lesioni interne. La settimana prima della sua morte da quanto si apprende era andato al pronto soccorso, spiegando ai medici di essere caduto da un albero, si è sottoposto agli accertamenti del caso, ma ha rifiutato il ricovero.