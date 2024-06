video suggerito

Cadavere senza un braccio trovato in spiaggia a Tarquinia: è un 40enne caduto da un traghetto Apparterrebbe ad un uomo di 40 anni caduto da un traghetto partito da Civitavecchia e diretto in Spagna il cadavere trovato senza un braccio in spiaggia a Tarquinia ieri mattina. Ingadini in corso sulle cause del decesso, nessuna pista eslcusa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

I poliziotti trovano un cadavere in spiaggia (Immagine di repertorio)

Apparterrebbe ad un uomo di quarantenne anni di nazionalità romena il cadavere trovato ieri mattina in spiaggia a Tarquinia in provincia di Viterbo. Gli investigatori della Polizia di Stato, che indagano sulla vicenda, hanno ricostruito che potrebbe essere caduto da un traghetto qualche giorno fa, il corpo senza vita rimasto in mare è stato poi consumato dall'acqua salata, mentre le ferite sarebbero state provocate dall'urto contro gli scogli. Non ci sarebbero infatti notizie di un uomo che era salpato da Civitavecchia, diretto verso la Spagna.

Tutte le piste aperte

Identificata ieri pomeriggio grazie alla presenza dei documenti, la salma è stata trasferita trasferita in obitorio, a disposizione del medico legale, che ha disposto l'autopsia. I risultati autoptici saranno di fondamentale importanza per risalire alle esatte cause del decesso. Al momento non si eslcude alcuna ipotesi, dall'incidente al gesto volontario e neanche l'omicidio.

Ad indagare per ricostruire quanto accaduto all'uomo trovato morto in spiaggia a Tarquinia sono gli agenti del commissariato di Tarquinia, coordinati dalla Procura di Civitavecchia. Gli investigatori asolteranno alcuni testimoni, persone presenti a bordo del traghetto insieme a lui, per capire se qualcuno abbia visto qualcosa di strano.

Il cadavere trovato senza un braccio

Il fatto che il cadavere fosse senza un braccio probabilmente è da ricondurre al fatto delle condizioni in cui si trovasse: nell'acqua salata, sottoposto ad urti contro gli scogli o morso da pesci. A fare il macabro ritrovamento è stato un passante, che stava facendo una passeggiata la mattina presto in località Spinicci. Il corpo senza vita in avanzato stato di decomposizione era a pochi metri dalla riva. Arrivata la segnalazione alle forze dell'ordine, sul posto sono giunti i militari della guardia costiera, i carabinieri e la polizia di Stato, il medico legale e il magistrato di turno. L'area circostante è stata transennata ed è stato vietato l'accesso per l'intero arco della mattinata e fino al termine dell'intrevento. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio.