video suggerito

Trovato il cadavere di un 58enne in un casolare: era scomparso da giorni È giallo sulla scomparsa e il ritrovamento di un 58enne di Ferentino, del quale si erano perse le tracce. Il cadavere era in un casolare, si indaga sul decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si sono infrante le speranze dei famigliari del cinquantotenne scomparso da Ferentino. L'uomo è stato ritrovato morto nella serata di ieri, martedì 21 maggio. Il suo corpo senza vita era all'interno di un casolare in via Casilina, in provincia di Frosinone. Quando i soccorritori lo hanno trovato era ormai troppo tardi, per il cinquantottenne non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. L'uomo era molto conosciuto in paese, la notizia della sua drammatica scomparsa si è diffusa presto e la comunità si è stretta intorno alla famiglia, in attesa che la salma riceva il nulla osta e venga fissata la data dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.

L'uomo era scomparso da giorni

Il 58enne trovato morto in via Casilina era scomparso da giorni, non si avevano più sue notizie dallo scorso sabato 18 maggio. I famigliari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, preoccupati, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Così sono partite le ricerche, i carabinieri hanno setacciato l'area in cerca di qualche sua traccia.

La speranza era che stesse bene, che si trovasse da qualche parte, magari da un amico, che si fosse allontanato volontariamente, senza avvisare. Chi lo consoceva, famigliari, parenti ed amici, hanno desiderato che tornasse a casa e di poterlo riabbracciare, ma il ritrovamento del corpo ha infranto ogni speranza e le ricerche si sono concluse con l'esito più drammatico.

Leggi anche Vinicio Sbordoni trovato morto in un dirupo, era scomparso una settimana fa da Ariccia

Indagano i carabinieri

Arrivata la segnalazione del ritrovamento di un cadavere all'interno di un casolare, dagli accertamenti svolti è emerso che si trattasse proprio del cinquantottenne scomparso. Sul posto i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano sull'accaduto per ricostruirne la dinamica, coordinati dalla Procura. Si indaga a 360 gradi, non si esclude alcuna ipotesi.