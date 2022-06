Botte alla figlia, allontanata la madre: “Voleva che frequentassi solo ragazzi rom” La minore è stata collocata in una comunità protetta, la madre non può vederla né contattarla. È accusata di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

La polizia di Stato ha notificato il divieto di avvicinamento alla figlia minore a una donna di 46 anni accusata di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei suoi confronti. Secondo quanto emerso dalle indagini, la ragazzina sarebbe stata vittima di violenze fisiche e verbali da parte della madre, che la picchiava e la insultava perché, secondo lei, viveva una vita non conforme alle ‘regole' familiari, frequentando persone non appartenenti all'etnia rom. La minore si trova ora in una comunità protetta e non ha nessun contatto con la madre. Quest'ultima potrà comunicare con lei solo con l'autorizzazione del giudice. Senza, non può avvicinarla né contattarla in nessun modo.

Maltratta la figlia: minore collocata in una comunità protetta

Le violenze sarebbero andate avanti per diverso tempo, fino a che la ragazzina non ha deciso di denunciare le botte e le umiliazioni che la donna la costringeva a subire ogni giorno. Era soprattutto il suo comportamento a infastidire la donna: la voleva ‘conforme' alle regole familiari, non sopportava che se ne discostasse e che frequentasse persone non di etnia rom. Non ce la faceva più a vivere in questo modo, e così, dopo aver raccontato tutto agli agenti del commissariato di Cassino sono partite le indagini, che hanno fatto emergere nei confronti della donna gravi indizi di colpevolezza, tanto da far decidere di allontanare la ragazzina dalla casa familiare e collocarla in una struttura protetta. La madre non sa dove si trova e non ha nessuna possibilità di comunicare con lei. Adesso rischia un processo penale, oltre al fatto di non poter più vedere la figlia.