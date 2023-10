Bomba d’acqua ad Ostia, online parte la ricerca alle targhe perse con il temporale “Mi è capitato di trovare una targa, poi ho riflettuto su tutti i messaggi letti nelle ultime ore e ho deciso di dare una mano”. All’indomani della bomba d’acqua online si cercano le targhe delle auto perse.

A cura di Beatrice Tominic

Due foto condivise sul gruppo di Facebook con alcune targhe ritrovate.

Negozi senza elettricità, una chiesa allagata, strade come un fiume in piena. Questo è il bilancio dell'acquazzone che ieri pomeriggio, lunedì 16 ottobre 2023, si è abbattuto sul litorale romano. I danni maggiori sono stati registrati ad Ostia, dove il calcolo con la stima dei danni ancora non è stato compiuto con certezza. Questa mattina si è risvegliata nuovamente nel caos con cassonetti dell'immondizia ribaltati, locali ancora senza corrente elettrica, cantine ancora allagate e strade piene di sporcizia. E non solo.

Da quando l'acqua per strada ha iniziato a defluire, sono state decine e decine le targhe di automobili ritrovate per strade. A staccarle devono essere state la furia della pioggia e l'acqua che scorreva come fiumi nelle vie e nelle piazze.

Il tototarga sui social

Da questa mattina sui social sono molti gli utenti che hanno deciso di condividere la targa ritrovata o il numero di targa scomparso dalla propria automobile. Moltissimi i post. "I ritrovamenti e gli annunci erano in tanti post scollegati, in alcuni casi addirittura nei commenti, quindi con pochissima visibilità per gli altri utenti – ha spiegato a Fanpage.it della signora Carla, una degli utenti presenti nei gruppi – Questa mattina mi è capitato di trovare una targa e mi è venuto in mente di avere letto più messaggi di chi ha perso e di chi ha trovato targhe, quindi ho pensato di facilitare la ricerca".

"Si tratta solo di buona volontà"

Così ha creato un post unico. "Ho fatto il riassunto delle targhe trovate e di quelle perse, ma va aggiornato spesso perché continuano ad arrivare nuovi dati nei commenti – ha spiegato – inoltre vanno depennate le situazioni risolte. Più tardi me ne occuperò, ma è un'attività che toglie tanto tempo, non credo di averne nei prossimi giorni". Un impegno notevole in una situazione di necessità. "Si tratta solo di buona volontà al servizio della comunità", conclude.