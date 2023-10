Nubifragio oggi su Ostia, strade completamente allagate e negozi senza elettricità Bomba d’acqua su Ostia: un violento nubifragio si è abbattuto sul litorale di Roma intorno all’ora di pranzo di oggi, lunedì 16 ottobre.

A cura di Enrico Tata

Foto Welcome to favelas

Nubifragio su Ostia dalle 12.40 di oggi, lunedì 16 ottobre. Diverse strade sono state letteralmente invase dall'acqua e sono diventate simili a torrenti. Alcuni cassonetti galleggiano sulla carreggiata, i negozi sono pieni d'acqua e qualcuno è attualmente senza elettricità.

Queste le vie più colpite, stando a quanto riporta il quotidiano locale Canale Dieci: via Armuzzi, via delle Isole del Capoverde, via dei Velieri, via delle Aleutine, via dei Traghetti, via delle Baleniere, via delle Baleari, corso Duca di Genova, via Vasco de Gama, via Cardinal Ginnasi fino a via Paolo Orlando.

Stando a quanto riportano i principali siti di previsioni meteo, a Ostia non sono previste ulteriori piogge nel corso del pomeriggio, ma potrebbe continuare a piovere nel corso della serata e della notte. Domani previste precipitazioni in mattinata, con miglioramento delle condizioni meteo atteso già intorno all'ora di pranzo.