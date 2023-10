A Ostia una chiesa diventa una piscina, completamente allagata dal nubifragio di oggi Allagata dal nubifragio la chiesa di Nostra Signora di Bonaria. La chiesa è stata costruita negli anni ’70 ed è una delle più grandi di Ostia.

A cura di Enrico Tata

A Ostia la chiesa di Nostra Signora di Bonaria è stata completamente allagata dal nubifragio che ha colpito il litorale intorno all'ora di pranzo di Oggi. La chiesa è stata costruita negli anni '70 ed è una delle più grandi di Ostia. Su Facebook è stata pubblicata la fotografia in alto a destra, che dimostra come l'altare sia stato sommerso dall'acqua a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute sul litorale romano.

Sono state tantissime le chiamate a vigili del fuoco e agenti della polizia locale gruppo X a causa di allagamenti. Queste le strade allagate: via Ostiense all'altezza di Ostia lido, corso Duca di Genova, via delle Baleari e lungomare Duca degli Abruzzi. Secondo le informazioni dei vigili urbani in via Capo dell'Argentiera due auto sono state trascinate dall'acqua. Erano parcheggiate in sosta al lato della carreggiata. Non si registrano feriti, per il momento.

Stando a quanto si apprende, nel primo pomeriggio il maltempo si è spostato a Nord, verso Fiumicino, ma gli effetti del nubifragio sono stati più limitati rispetto a quanto successo ad Ostia. Tra le strade che hanno registrato disagi per gli allagamenti, figurano via Costanzo Ebat, via Trincea delle Frasche, via Costalunga, tutte nella zona più a sud della città, vicine al confine con Ostia.

Informano i vigili del fuoco: "Nessuna persona è rimasta coinvolta .La zona maggiormente colpita è quella di Ostia dove diverse squadre VVF stanno lavorando affinchè vengano ripristinate le situazioni di disagio legate ad allagamenti di case, attività commerciali e garage".