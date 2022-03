Blitz delle occupazioni abitative romane alla Regione Lazio, donne incatenate: “Stop sgomberi” Il Coordinamento cittadino di lotta per la casa ha occupato questa mattina la sede della Regione Lazio, chiedendo un incontro con la presidenza. “Vogliamo soluzioni concrete, basta sgomberi”.

A cura di Natascia Grbic

Blitz in Regione Lazio: gli abitanti delle principali occupazioni abitative romane, tra cui l'Istituto San Michele di piazza dei Navigatori e Caravaggio, hanno occupato l'androne dell'edificio di via Cristoforo Colombo, aprendo striscioni e piantando tende. Alcune donne si sono incatenate alle scale. Chiedono di parlare con il presidente Nicola Zingaretti: motivo della protesta, la ripresa degli sfratti e gli sgomberi. "Chiediamo soluzioni concrete", spiega Simona del Coordinamento cittadino lotta per la casa. "Sono anni che i progetti nati dal basso con la Regione per le case popolari, tra cui quello di Casale de Merode, sono bloccati". Una delegazione ha ottenuto un incontro con la vicepresidenza sulla questione. Sul posto, gli agenti della Polizia di Stato. Inizialmente si è registrata un po' di tensione, ma non c'è stato nessun incidente.