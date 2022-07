Bimbo di 7 anni morto a Frosinone per Covid-19, genitori: “Nessuna ambulanza per portarlo a Roma” I familiari del piccolo hanno immediatamente denunciato i sanitari perché, stando a quanto si apprende, avevano chiesto più volte il trasferimento del figlio a Roma.

A cura di Enrico Tata

Un bambino di 7 anni è morto a causa delle complicanze de Covid-19. Il piccolo è deceduto, informa il Messaggero, all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dov'era ricoverato da ieri a causa di una crisi respiratoria. I familiari del piccolo hanno immediatamente denunciato i sanitari perché, stando a quanto si apprende, avevano chiesto più volte il trasferimento del figlio a Roma. Secondo i genitori, sembra che non fosse disponibile alcuna ambulanza per il trasferimento d'urgenza nella Capitale. La salma del bimbo è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che probabilmente molto presto autorizzerà un'autopsia sul corpo per chiarire i motivi del decesso. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile della questura di Frosinone. Il bambino viveva a Patrica, provincia di Frosinone, insieme ai genitori.

Disposta indagine interna

L'assessorato alla Sanità del Lazio ha comunicato che è stato disposto "dalla Direzione regionale Salute un Audit clinico sul decesso di un bambino di 7 anni a Frosinone. L'indagine interna avrà il compito di chiarire tutte le procedure messe in atto nel caso specifico. Nell'assicurare massima celerità e trasparenza si coglie l'occasione per formulare il più profondo cordoglio ai famigliari e i cari del bambino". Le indagini dovranno chiarire se i sanitari abbiano fatto tutto quanto il possibile per assistere il bambino e se davvero non era disponibile alcuna ambulanza per un trasferimento d'urgenza a Roma.

Dalla Sardegna è arrivata una bambina di 9 anni in gravi condizioni a causa del Covid-19. In pericolo di vita, è stata trasferita da Cagliari all'ospedale Bambino Gesù, sede di Palidoro, con un volo organizzato dall'Aeronautica Militare. La piccola è tuttora in cura presso il nosocomio pediatrico.