Bambina di 9 anni trasportata d’urgenza in aereo a Roma: ha il Covid ed è in pericolo di vita La piccola è stata accompagnata a Fiumicino con un C130J dell’Aeronautica ed è stata trasferita d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, sede di Palidoro.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una bambina di 9 anni affetta da Covid-19 è in pericolo di vita per gravi problemi respiratori. Per questo i sanitari dell'ospedale di Cagliari hanno chiesto e ottenuto il trasporto d'emergenza a Roma con un aereo dell'Aronautica Militare. La piccola è stata accompagnata a Fiumicino con un C130J dell'Aeronautica ed è stata trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, sede di Palidoro.

Nello specifico, informano i militari, è stato impiegato nell'operazione un C-130J della 46esima brigata aerea di Pisa, un velivolo idoneo ad imbarcare l'ambulanza all'interno della quale ha viaggiato la bimba, costantemente monitorata e assistita meccanicamente nella respirazione. Con lei c'erano gli operatori sanitari e la mamma.

Il volo, si legge ancora nella nota diffusa dai militari, "è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato la 46ª Brigata Aerea di Pisa, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall'equipaggio militare, il velivolo è decollato dall'aeroporto di Pisa per dirigersi verso l'aeroporto di Elmas (CA) dove la giovane paziente, a bordo dell'autoambulanza, è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d'urgenza".

Leggi anche Da 1 a 10 quanto dovresti essere preoccupato da Omicron 5? Le risposte degli esperti

Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Fiumicino, l'ambulanza con a bordo la bambina si è diretta immediatamente verso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. La piccola è tuttora in cura presso il nosocomio per ricevere le terapie necessarie.