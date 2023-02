Bimbo di 4 anni rischia di soffocare con i coriandoli, la mamma: “Cerco chi l’ha salvato” Un passante ha salvato la vita a un bimbo di 4 anni che ha rischiato di soffocare con dei coriandoli durante i festeggiamenti di martedì grasso a Cassino.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (La Presse)

Un bambino di quattro anni ha rischiato di soffocare ingoiando dei coriandoli ed è stato salvato da un passante. Ora la mamma ha lanciato un appello rivolto all'uomo che lo ha salvato, per poi dileguarsi in mezzo alla folla, perché vuole ringraziarlo. L'episodio che ha provocato momenti di terrore tra i presenti si è verificato ieri pomeriggio, in piazza Diamare nel Comune di Cassino, in provincia di Frosinone. Come in tante altre città italiane erano in corso i festeggiamenti in occasione di martedì grasso, ultimo giorno prima dell'inizio della Quaresima e in occasione del quale viene bruciato ‘Re Carnevale'.

Secondo quanto ricostruito il bambino stava giocando con i suoi amici mascherati e si lanciavano coriandoli. Il piccolo ne ha ingoiati una manciata e subito ha avuto difficoltà a respirare. Insieme a lui c'era sua mamma, che si è spaventata e ha iniziato a gridare aiuto. Ad intervenire è stato un passante, che si è reso conto della gravità della situazione e ha agito prontamente. Ha afferrato il piccolo e gli praticato gli ha praticato la manovra di disostruzione delle vie aeree, riuscendo in pochi secondi a liberargli la gola. Il piccolo ha infatti buttato fuori i coriandoli inziando a tossire e ha ricominciato a respirare.

Ieri anche un altro bimbo rischiato di soffocare per i coriandoli

Un episodio simile si è verificato nel Comune di Montallegro, in provincia di Agrigento, sempre durante i festeggiamenti di martedì grasso. In questo frangente a rischiare di soffocare è stato un bambino di sei anni, anche lui a causa dei coriandoli mentre giocava in via Vittorio Emanuele. Ad intervenire è stato l'assessore comunale Giuseppe Cinquemani, anche paramedico del 118, che lo ha aiutato a respirare di nuovo, disostruendogli le vie aeree. La raccomandazione che ha fatto l'assessore ai genitori e ai bambini è quella di "divertirsi in sicurezza, senza però lanciare i coriandoli sul viso".