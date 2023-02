Bimbo di 6 anni rischia di soffocare con i coriandoli, paramedico lo salva: “Non lanciateli in faccia” È stato il tempestivo intervento di un assessore-paramedico del 118 a salvare la vita a un bambino di 6 anni che ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito dei coriandoli: “Divertiamoci in sicurezza – ha poi esortato l’uomo – non lanciamo coriandoli in faccia“.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Una tragedia evitata nei giorni di festa del Carnevale, dopo che un bambino ha rischiato di soffocare a causa dei coriandoli. È accaduto a Montallegro, comune della provincia di Agrigento, e a raccontare l'episodio è l'uomo intervenuto, salvando di fatto la vita del piccolo.

La scena si è consumata domenica pomeriggio quando lungo viale Vittorio Emanuele erano in corso i festeggiamenti per il Carnevale. Come spesso accade in queste occasioni le strade erano piene di giovanissimi, soprattutto bambini mascherati, intenti a lanciarsi i coriandoli. Alcuni di questi avrebbero però raggiunto un bambino di 6 anni al viso.

L'assessore-paramedico che ha salvato il bimbo: Divertiamoci in sicurezza

Il piccolo, probabilmente nella foga del momento, ha ingerito alcuni coriandoli che hanno rischiato di farlo soffocare. A mobilitarsi, salvando il bimbo, è stato l'assessore comunale Giuseppe Cinquemani, che è anche un soccorritore del 118. Il paramedico era assieme al sindaco Giovanni Cirillo, col quale è intervenuto per salvare il bambino evitando così la tragedia. Con le opportune manovre, Cinquemani è riuscito a liberare le vie respiratorie del piccolo.

“Mi sento in dovere attraverso questo post di dare un consiglio da autista soccorritore del 118 – ha poi scritto lo stesso Cinquemani sul proprio profilo Facebook – visto l’episodio di ieri sera che stava per finire in tragedia con dei semplici coriandoli, dove ha visto coinvolto un bambino di 6anni. Evitiamo di tirare in faccia pugni di coriandoli…. ieri sera mentre giocavano ingenuamente a tirarsi coriandoli un bambino ha rischiato di soffocare. Divertiamoci in sicurezza”