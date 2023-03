Bilancio, Francesca Danese: “Con tagli al sociale problemi scaricati su associazioni e municipi” Anche la presidente del Forum Terzo Settore Francesca Danese interviene sul dibattito previsionale approvato dal comune di Roma, commentando con preoccupazione i tagli: “Il problema non che è il bilancio non soddisfa il terzo settore, il problema è che non colma le disuguaglianze e peggiora la qualità dei servizi”.

A cura di Valerio Renzi

"Il problema non che è il bilancio non soddisfa il terzo settore, il problema è che non colma le disuguaglianze e peggiora la qualità dei servizi, in particolare per le fasce più deboli della popolazione". Francesca Danese, già assessora della Giunta Marino oggi portavoce del Forum del Terzo Settore, va dritta al punto, e si unisce alle critiche che arriveranno al bilancio previsionale approvato in Assemblea Capitolina. In prima linea a chiedere all'amministrazione di cambiare direzione ci sono la Cgil e i sindacati, a cui ora si aggiungono anche le realtà che si occupano di sociale.

"Ci aspettiamo che la manovra di assestamento preveda un coinvolgimento reale dei corpi intermedi, che fino ad oggi registriamo non esserci stato – aggiunge Danese – Rispetto allo scorso anno mancano all'appello oltre 100 milioni". La presidente della sigla che rappresenta molte associazioni e cooperative "rosse", sottolinea poi come il problema più grande è proprio il dialogo con il Campidoglio: "C'è bisogno che la coprogettazione, tanto spesso invocata diventi una realtà a Roma, un lavoro che deve coinvolgere non solo il dipartimento al sociale, ma anche la scuola, la cultura, la cura della città. Le nostre realtà sono tra quelle che hanno garantito la tenuta e la coesione sociale nei mesi del Covid, oggi riscontriamo che c'è troppa poca attenzione per chi è in difficoltà, per quelle persone che incontriamo nei nostri servizi tutti i giorni".

Certo le difficoltà di bilancio ci sono, inutile negarlo. Il taglio dei trasferimenti, la sentenza della Corte Costituzionale sull'imu per la seconda casa e l'aumento di inflazione e costi dell'energia hanno creato una tempesta perfetta, a cui è difficile fare fronte. Ma quello che viene oggi rimproverato dal Forum del Terzo Settore, e che il segretario generale della Cgil Roma e Lazio aveva già sottolineato a Fanpage, ed è la mancata politicizzazione dei limiti di bilancio.

"Noi vogliamo che Roma abbia più risorse, sappiamo che alla capitale servono più risorse, e quindi noi ci siamo a condurre una battaglia con le istituzioni. Lavoriamo nell'ottica di un'amministrazione condivisa con i territori e i soggetti sociali. Ma che sia veramente condivisa, altrimenti poi si finisce per scaricare le difficoltà sulle nostre associazioni, sulle nostre cooperative e sui municipi", conclude Danese. Parole e riflessioni che stonano moltissimo con i selfie sorridenti in aula Giulio Cesare di molti consiglieri di maggioranza dopo il voto di approvazione.