Bashkim ritrovato nel Parco di Centocelle e portato in ospedale Sta bene e ha riabbracciato i suoi cari il 73enne Bashkim Pasmaciu. Era nel Parco di Centocelle, è stato portato in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

È stato ritrovato e portato in ospedale Bashkim Pasmaciu. Era nel Parco di Centocelle, dove lo hanno raggiunto e una volta al pronto soccorso, è stato sottoposto ad alcuni esami, per accertare che stesse bene. Del settantatreenne affetto d'Alzehimer se ne sono perse le tracce venerdì scorso 3 febbraio, ha trascorso notti fuori casa e i famigliari hanno passato giorni d'apprensione, temendo che gli fosse accaduto qualcosa di brutto. Ma il peggio è passato. Uscito di casa non era infatti rientrato, di lui se ne sono perse le tracce nella metro A alla stazione Subaugusta. Probabilmente in stato confusionale, avendo perso l'orientamento, non ha trovato la strada di casa. Fortunatamente dopo giorni di ricerche e dopo la denuncia di scomparsa, finalmente i suoi cari hanno potuto riabbracciarlo. A diffondere l'appello della famiglia di Bashkim anche Panelope Odv, che si occupa di prestare sostegno alle famiglie e agli amici delle persone scomparse.

I famigliari hanno lanciato un appello per riportarlo a casa

Su Facebook il figlio di Bashkim Pasmaciu nel tentativo di ritrovare il genitore ha anche creato un gruppo "Chi lo ha visto? Cerco mio papà a Roma". Ha lanciato diversi appelli, nella speranza che gli utenti lo aiutassero a ritrovarlo e che segnalassero eventuali avvistamenti: "Si presume che abbia preso qualche autobus in quella zona. È di nazionalità albanese nato a Tirana, non conosce la città, non sa parlare bene l'Italiano e ha problemi di memoria. Non ha soldi né documenti con sé. Fa molto freddo, aiutateci a riportarlo a casa". Poi finalmente è arrivata la lieta notizia del ritrovamento.