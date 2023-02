Bashkim scomparso in metro a Subaugusta, l’appello: “Ha l’Alzehimer, è solo e fa molto freddo” Sono giorni d’apprensione per i famigliari di Bashkim Pasmaciu, scomparso a 73 anni nella metro a Subaugusta. Ha l’Alzehimer e ha perso l’orientamento.

A cura di Alessia Rabbai

Bashkim Pasmaciu è scomparso venerdì scorso 3 febbraio da Subaugusta a Roma. Del settantatreenne di origini albanesi non si hanno notizie da giorni e i famigliari preoccupati e ne hanno denunciato la scomparsa, rivolgendosi alle forze dell'ordine. Secondo le informazioni apprese erano tra le 19 e le 20 quando si è perso alla fermata della metropolitana linea A. Amici e parenti hanno lanciato un appello sui social network nei gruppi di quartiere, per chiedere agli utenti di aiutarla ritrovarlo. "Si presume che abbia preso qualche autobus in quella zona. Non conosce la città, non conosce la lingua ed ha l'Alzehimer – si legge – Abbiamo tanta paura per lui, per favore aiutateci a ritrovarlo, fa molto freddo". Una richiesta d'aiuto che ha ricevuto in poche ore tantissime condivisioni. "Chiediamo un atto di sensibilità, fate girare l'annuncio il più possibile".

L'identikit di Bashkim Pasmaciu

Bashkim Pasmaciu ha settantatré anni, di nazionalità albanese nato a Tirana e malato d'Alzehimer. L'ultima volta in cui è stato visto prima che se ne perdessero le tracce era vestito con piumino blu, felpa bianca e tuta blu, scarpe color cachi. Non avrebbe segni particolari che possano agevolarne l'identificazione. Le forze dell'ordine lo stanno cercando, la speranza è che stia bene e che si trovi al riparo da qualche parte, perché ha già trascorso due notti fuori casa e le temperature sono rigide. L'ipotesi è che abbia perso l'orientamento e che si sia spostato, deviando il percorso che doveva fare utilizzando i mezzi pubblici, senza però riuscire a tornare a casa. Dunque potrebbe trovarsi ovunque. Chiunque l'abbia visto o abbia notato una persona, magari in stato di confusione, che corrisponde alla sua descrizione è pregato di chiamare il Numero Unico delle Emergenze 112 o di contattare i numeri 3479873450 3200283464.