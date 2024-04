video suggerito

Andrea Porcu scomparso da Roma, l'appello del figlio: "È importante, aiutateci" Scomparso da Roma a 59 anni: è uscito di casa in scooter e non è più tornato. "Vi prego, aiutateci – l'appello del figlio – È un annuncio importante".

A cura di Beatrice Tominic

Andrea Porcu scomparso da Roma lunedì 15 aprile 2024.

Ha 59 anni Andrea Porcu. Di lui non si hanno più notizie da due giorni. Da quando, lunedì scorso, 15 aprile, si è allontanato da casa sua facendo perdere le sue tracce. "Non ha più fatto rientro, non ha avvisato nessuno. Sono già passate 48 ore senza avere notizie – ha scritto il figlio in un appello sui social – Siamo molto preoccupati. Per questo vorrei diffondere le sue foto, per cercare di rendere più facile il suo ritrovamento".

Cosa indossava quando è scomparso

Capelli grigi, occhi scuri e occhiali. Quando è scomparso Andrea indossava un giubbino violetto. Si sarebbe allontanato, come continuano a spiegare i familiari sui social network, in sella al suo scooter, di cui allega una foto (nell'immagine in basso). Si tratta di un Symphony argentato con portacasco nero e sella bordeaux targato EY80003ps. Non si esclude che possa trattarsi di un allontanamento volontario. Essendosi allontanato in moto potrebbe portare con sé un casco: il suo è di colore blu.

L'avvistamento sulla via Aurelia

Una volta uscito di casa, non si sa che strada abbia fatto né verso dove si sia diretto. Secondo quanto spiegato dal figlio nell'appello, alcuni lo avrebbero avvistato lungo la via Aurelia. "Lo avrebbero avvistato ieri, martedì 16 aprile 2024, lungo la via Aurelia, all'altezza di Cerenova, nel litorale romano", ha spiegato, riportando una testimonianza.

Per lui e la sua famiglia sono ore di grande apprensione: è proprio la forte preoccupazione che li ha spinti a diffondere l'appello e la foto. "È un annuncio importante, aiutateci – continuano – Vi prego di condividere questo post ovunque voi possiate e con più persone possibili", chiedono, allegando un numero telefonico. "Se avete notizie, potete chiamare questo numero 3297266958".

Lo scooter con cui si sarebbe allontanato il 59enne.