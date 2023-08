Barca a vela si ribalta nel Lago di Bracciano: i vigili del fuoco salvano 4 ragazze scout Un episodio che si è concluso con il lieto fine il ribaltamento di una barca nel Lago di Bracciano. A bordo dell’imbarcazione c’erano 4 scout, che i vigili del fuoco hanno soccorso e riportato sane e salve a riva.

A cura di Alessia Rabbai

Momenti di preoccupazione per una barca a vela si è capovolta nel Lago di Bracciano, in provincia di Roma. A bordo c'erano quattro ragazze scout di un campo scuola, che sono finite in acqua e hanno avuto bisogno di soccorso. Ad intervenire in loro aiuto sono stati i vigili del fuoco di zona, che le hanno raggiunte e riportate a riva. I fatti si sono verificati nella serata di ieri, martedì 8 agosto, in zona Santo Celso, il tratto di spiaggia tra i Comuni Bracciano e Anguillara Sabazia. Secondo le informazioni apprese le quattro scout erano sull'imbarcazione quando improvvisamente, per cause non note, si è ribaltata a circa trecento metri dalla riva. Le quattro ragazze si sono trovate in difficoltà, non hanno potuto fare altro che aggrapparsi alla chiglia, ossia alla parte centrale del natante, in attesa che qualcuno le recuperasse.

Le scout soccorse e riportate sane e salve a riva

Arrivata la segnalazione alla Sala operativa, i vigili del fuoco sono intervenuti entrando in acqua e le hanno tratte in salvo, mettendole in sicurezza. Le hanno riportate a riva, tutte e quattro stanno bene, fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi né hanno avuto bisogno di cure mediche. Un episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma che grazie al pronto intervento dei pompieri si è concluso con il lieto fine e solo tanto spavento. Dopo averle messe in sicurezza i vigili del fuoco insieme a un responsabile del campo scuola scout, hanno recuperato l'imbarcazione, smontando l'albero maestro del natante e riportandola a riva. Per nessuno dell'equipaggio si è necessario l'intervento del personale sanitario.