Va a farsi un bagno nel lago di Albano, scivola sulla riva e non riesce più a muoversi: salvata dai vigili del fuoco

Stava andando a fare il bagno nel lago quando è scivolata sulla riva e non è più riuscita a risalire: salvata dai vigili del fuoco.

Il punto in cui è scivolata la giovane, sul lago di Albano.

Paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio, sulle rive del lago di Albano, dove una giovane è caduta rovinosamente mentre stava cercando di raggiungere l'acqua per farsi un bagno. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi: dopo essere scivolata e aver riportato alcune ferite, la ragazza non è più riuscita a risalire verso la sponda del lago. E a quel punto si è reso necessario far scattare immediatamente i soccorsi.

La caduta mentre andava a fare un bagno

La giovane era in procinto di tuffarsi nelle acque del lago di Albano quando qualcosa non è andata come avrebbe dovuto. La ragazza è scivolata lungo un tratto particolarmente scosceso della riva, come si vede nell'immagine in apertura. Nella caduta aveva riportato diverse ferite e, dolorante, a quel punto per lei era impossibile risalire la sponda del lago autonomamente, visto il tratto piuttosto impervio. Ed è stato chiesto aiuto.

L'arrivo dei soccorsi per salvare la giovane

Poco dopo, nel primo pomeriggio di oggi, non appena ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha disposto l'invio del Nucleo SAF, quello Speleo Alpino Fluviale e della squadra 15/A del distaccamento di Marino per intervenire sul lago di Albano.

Non appena arrivato sul luogo della segnalazione i pompieri del personale del SAF si sono precipitati verso la giovane in difficoltà. Studiata la situazione, si sono immediatamente calati lungo il pendio e hanno raggiunto la ragazza, ancora dolorante. Poi i vigili del fuoco sono riusciti a procedere al suo recupero in sicurezza, nonostante le lesioni riportate.

Come sa la giovane scivolata al lago di Albano: le ferite alla testa e alla mano

Una volta raggiunta nuovamente la riva, la giovane è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, nel frattempo allertato della situazione: gli operatori sanitari l'hanno raggiunta per svolgere gli accertamenti necessari per il suo stato di salute e l'hanno trasportata in ospedale. Ha riportato diverse ferite, fra cui un trauma alla testa e una sospetta frattura a una mano. Oltre a vigili del fuoco e al personale sanitario, sono arrivati anche i carabinieri.