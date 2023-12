Bambino di 2 anni muore per un giocattolo ingerito: gli organi sono stati donati La tragedia è avvenuta nel giorno di Santo Stefano. I genitori del bambino hanno autorizzato l’espianto degli organi che sono stati donati. Aperto un fascicolo per omicidio colposo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Un bambino di due anni è morto dopo aver ingoiato delle parti di un giocattolo. Il piccolo si è sentito male la sera dello scorso martedì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano nella sua casa di Monterotondo. I genitori non si era accorti di quanto accaduto e decidono infine di chiamare un'ambulanza visto che il figlio peggiora di minuto in minuto sotto i loro occhi. Da quel momento inizia una corsa disperata che finirà purtroppo con il decesso del piccolo.

La corsa in ospedale e il trasferimento in elicottero

Una volta arrivati nell'abitazione i sanitari del 118 trovano il bambino che è già in arresto cardiocircolatorio, così praticano le manovre di rianimazione e lo trasportano all'ospedale di Monterotondo, da qui viene predisposto l'immediato trasferimento al Policlinico Agostino Gemelli di Roma a bordo di un'eliambulanza viste le gravissime condizioni Purtroppo neanche questo serve a nulla: nonostante gli sforzi dei medici che tentano per oltre un'ora di rianimarlo, muore per le ferite interne provocate dal pezzo di gioco ingerito e per il soffocamento provocato dall'oggetto estraneo.

Aperto un fascicolo per omicidio colposo

Ora la procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento non ci sono nomi nel registro degli indagati. Il pubblico ministero Francesco Menditto ha disposto gli accertamenti del caso per verificare le cause del decesso, e capire il tipo di giocattolo ingerito dal bambino, se fosse a norma e come abbia fatto ad ingerirlo. I genitori del bambino hanno autorizzato l'espianto degli organi.