Bambino chiuso in una macchina nel parcheggio della metro Anagnina: dei genitori nessuna traccia Il bambino è stato visto da un passante che ha dato subito l’allarme al 112. Era da solo e legato al seggiolino, i genitori non sono stati ancora rintracciati.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un bambino è stato trovato chiuso in una macchina dai vigili del fuoco. Il piccolo era da solo: notato da un passante che ha lanciato l'allarme chiamando dal 112, è stato estratto dalla macchina e affidato alle cure del 118. Le sue condizioni non sono al momento note, ma non sarebbero gravi.

Il bambino era chiuso in una macchina in sosta nel parcheggio esterno della fermata della metropolitana Anagnina. Dei genitori, a quanto si apprende, nessuna traccia. Non sono arrivati mentre i vigili del fuoco erano al lavoro per far uscire il bimbo dalla macchina, e al momento non sono stati ancora trovati. La vettura ha una targa straniera.