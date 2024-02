Auto travolta da un treno sui binari a Ciampino: ragazza viva per miracolo L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di venerdì 23 febbraio a Ciampino. Un’automobile è rimasta incastrata nel passaggio a livello ed è stata travolta da un treno in transito. Per fortuna la conducente aveva abbandonato in tempo la vettura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Tragedia sfiorata a Ciampino, provincia di Roma. Un'automobile è rimasta incastrata nel passaggio a livello della stazione ferroviaria di Pantanella. Presa dal panico, la conducente è riuscita ad abbandonare la vettura, che poco dopo è stata presa in pieno da un treno della linea Albano-Roma.

Per fortuna il convoglio, essendo appena partito, non procedeva a velocità sostenuta e l'impatto con la vettura non è stato violentissimo. In ogni caso, se l'automobilista fosse restata in macchina, le conseguenze per lei sarebbero state serie.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di venerdì 23 febbraio. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli agenti della polizia locale di Ciampino, che hanno disposto la chiusura del tratto di strada tra via Romana e via dei Laghi. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e il personale di RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Il traffico sulla linea è stato immediatamente bloccato in entrambe le direzioni ed è ripreso soltanto tre ore più tardi. I vigili del fuoco hanno faticato non poco per rimuovere macchina e treno dai binari.

Per fortuna, nell'incidente non è rimasto ferito nessuno e il personale del 118 non ha dovuto soccorrere nessuno tra passeggeri e conducente dell'automobile. Sul treno erano presenti quindici passeggeri, rimasti tutti illesi, anche se impauriti dopo aver capito quanto era accaduto. Illesa ma sotto shock anche la conducente della vettura. Dovrà rispondere comunque dell'accusa di interruzione di servizio per aver effettuato una manovra vietata all'interno del passaggio a livello.