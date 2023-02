Auto si schianta contro il muro di una casa: 26enne al volante è grave È grave un ragazzo di 26 anni finito in ospedale dopo un incidente stradale a Supino. Era alla guida di un’auto che si è schiantata contro il muro di una casa.

A cura di Alessia Rabbai

È ricoverato in gravi condizioni di salute un ragazzo di ventisei anni rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato in via La Mola a Supino, Comune in provincia di Frosinone. Il sinistro risale alla notte tra martedì 7 e mecolesì 8 febbraio. A riportare la notizia la testata locale Ciociaria Oggi. Da quanto si apprende è stato trasportato al policlinico Agostino Gemelli di Roma. Secondo le informazioni apprese finora il ragazzo era alla guida della sua auto, una Renault Modus. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento ha perso il controllo alla guida, ha sbandato e si è schiantato contro il muro di una casa.

Il ragazzo estratto dalle lamiere

Nell'impatto la vettura è andata distrutta, mentre data la dinamica e la gravità del sinistro è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. L'urto ha svegliato i residenti, che in quel momento stavano dormendo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha preso in carico il ferito. Per estrarlo dalle lamiere dell'auto incidentata è stato necessario il lavoro dei pompieri, che hanno dato il via alle operazioni di soccorso. Sono ore d'apprensione per famigliari e amici del ferito. La speranza è che si rimette presto e che possa tornare a casa. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi di rito i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.