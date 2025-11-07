Auto si schianta contro il guard rail, morto Simone Ricciotti: rientrava dopo la sua festa di compleanno

Si chiamava Simone Ricciotti e stava tornando a casa dopo i festeggiamenti per il suo ventunesimo compleanno quando l’auto su cui viaggiava, guidata da un amico, è uscita fuori strada. E ha perso la vita.

Si chiamava Simone Ricciotti il ventunenne che ha perso la vita a Roma, in via di Brava, dopo che l'auto su cui viaggiava, guidata da un amico, è uscita fuori strada e si è schiantata contro un guard rail. Il tragico incidente è avvenuto nella notte fra mercoledì 5 e giovedì 6 novembre 2025, all'altezza di via della Vignaccia. Sul posto sono arrivati immediatamente i caschi bianchi che hanno iniziato a svolgere i rilievi del caso e i soccorritori che hanno trasportato l'amico d'urgenza in ospedale, in condizioni critiche. Per lui, invece, il giovane che aveva appena compiuto 21 anni, non c'è stato niente da fare. Simone Ricciotti è morto sul colpo.

Chi era Simone Ricciotti morto nel tragico incidente a Roma

Quella sera Simone Ricciotti era uscito per festeggiare il suo ventunesimo compleanno. Stava rientrando dalla festa, era al fianco del suo migliore amico, seduto al sedile del passeggero della Fiat 500. Alla guida l'amico. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Ciò che è certo è che, a un certo punto, il giovane, più grandi di Simone di un anno, deve aver perso il controllo dell'automobile che si è schiantata contro il guard rail. L'impatto è stato violentissimo e per il ventunenne non c'è stato niente da fare.

L'incidente a Roma: morto un 21enne, l'amico alla guida gravemente ferito

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i soccorritori che hanno trasportato d'urgenza i giovani in ospedale. L'amico che si trovava alla guida è stato soccorso subito: ha riportato gravi ferite dopo l'impatto. Ad avere la peggio, però, proprio Simone che è morto poco dopo l'impatto: per lui non c'è stato niente da fare, inutili i tentativi di rianimazione.

La dinamica dell'incidente

Sul posto sono arrivati immediatamente i caschi bianchi del IX Gruppo Eur che hanno aperto le indagini, verso le tre della notte di ieri. Secondo quanto ricostruito l'automobile stava viaggiando verso il Grande Raccordo Anulare, quando c'è stato il violento impatto con il guard rail, dopo l'incrocio di via della Vignaccia. Non sono ancora state chiarite le cause che hanno portato al violento impatto, ma al momento sembra trattarsi di un incidente autonomo, in cui è rimasta coinvolta la sola automobile su cui viaggiava il ventunenne. Nel frattempo continuano le indagini.