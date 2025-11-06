Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guard rail: morto un 21enne, grave l’amico

Stava viaggiando in via di Brava quando ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il guard rail: morto l’amico che si trovava sul sedile del passeggero.

Immagine di repertorio

Terribile incidente stradale nella notte fra mercoledì 5 e giovedì 6 novembre 2025 a Roma, in via di Brava, dove un'automobile è uscita fuori strada e si è schiantata contro un guardrail. Ad avere la peggio il giovane che si trovava seduto al sedile del passeggero, morto sul colpo. Aveva 21 anni. Grave l'amico al volante, trasferito d'urgenza al pronto soccorso.

Incidente a Roma: muore un 21enne a Roma

I fatti, come anticipato, risalgono alla notte fra ieri, mercoledì 5 novembre 2025 e giovedì 6 novembre, verso le ore 3 del mattino di oggi, e sono avvenuti in via di Brava, all'altezza con via della Vignaccia. I due amici stavano viaggiando a bordo dell'automobile, una Fiat 500 che, mentre stava percorrendo il tratto di strada all'altezza di via della Vignaccia, è uscita fuori strada. Perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento, la macchina si è schiantata contro il guard rail.

Sul posto sono arrivati, non appena allertati, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur che hanno iniziato immediatamente a svolgere i rilievi di rito. Al momento la Fiat 500 sarebbe l'unica automobile rimasta coinvolta nel sinistro: potrebbe essersi trattato di un incidente autonomo, ma le cause che hanno portato la macchina a uscire fuori strada restano al vaglio dei caschi bianchi. Spetta ai caschi bianchi cercare di ricostruire con chiarezza quanto avvenuto nel corso della notte in via di Brava.

Morto un ragazzo di 21 anni: come sta l'amico rimasto ferito

L'impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio il ragazzo che si trovava seduto al posto del passeggero, un giovane di 21 anni. Al momento non è ancora stata diffusa l'identità del giovane: di lui è stata resa nota soltanto l'età. Il conducente, invece, è stato trasferito d'urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto alle cure mediche e agli accertamenti di rito. Nel frattempo l'automobile è stata posta sotto sequestro dagli agenti della Polizia Locale intervenuti che si stanno continuando a svolgere le indagini sul sinistro.