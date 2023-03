Aumentano le “zone 30” a Roma: più aree pedonali e sicurezza davanti alle scuole Approvato nel consiglio capitolino l’ordine del giorno di Sinistra civica ecologista. Più aree pedonali e zone senza auto per una viabilità che possa garantire sicurezza.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Mobilità sostenibile e sicurezza: queste le parole d'ordine a Roma Zona 30, un intervento all'urbanistica per regolare il traffico e la viabilità nelle vie della capitale, ampliando le zone in cui il limite previsto è di 30 chilometri all'ora. È arrivata l'approvazione del consiglio comunale all'ordine del giorno proposto da Sinistra civica ecologista che prevede un aumento delle zone 30 a Roma e maggiori sicurezze per i pedoni.

L'aumento delle zone 30 a Roma

"Vogliamo una progressiva estensione delle zone 30 – hanno spiegano i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli del gruppo Sinistra civica ecologista – Con particolare attenzione ai luoghi dove ci sono istituti scolastici e non solo nell’orario di uscita ed entrata a scuola".

La proposta è quella di ampliare, con la collaborazione dei municipi della città, le zone 30, avviando le procedure necessarie per introdurre il limite dei 30 chilometri orari nella viabilità secondaria ed estendere il limite anche alle strade interzonali, cioè quelle nelle periferie della Città metropolitana.

Particolare attenzione sarà rivolta alle zone delle scuole e alle strade che si trovano più vicine agli edifici scolastici: "Impegneremo la giunta Gualtieri ad una manutenzione costante delle strade e della segnaletica: occorre sperimentare nuovi dissuasori di velocità, per una mobilità pedonale, ciclabile e stradale più sicura – ha continuato Cicculli – Serve anche un lavoro culturale profondo in cui si comprenda che bisogna barattare velocità e frenesia cittadina con l’attenzione per tutti".

La reazione dell'assessore Segnalini

Non ha tardato ad arrivare il commento dell'assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini che ha ricordato come stanno procedendo i lavori alla grande viabilità romana: "In tutti i Municipi stiamo portando avanti cantieri importanti per la messa in sicurezza delle nostre strade, garantendo il passaggio dei pedoni e delle utenze fragili con strisce segnaletiche più luminose".

Oltre alla riqualificazione urbana di quasi due chilometri di strade romane, fra le quali viale Tiziano e via Flaminia, continuano anche i lavori da parte del Simu a viale Pilsudski, viale Parioli e lungo tutto il viale di Villa Borghese: presto nuove opere anche in via Newton»