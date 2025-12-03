Attese troppo lunghe alla fermata del bus e in metro, Atac rimborsa il tempo perso a cittadini e pendolari

Un rimborso economico per ogni attesa superiore a 15 minuti persi di un autobus o della metropolitana. È quanto promesso da Atac che sta disponendo un sistema innovativo per rimborsare i propri clienti in caso di ritardo fornendo un indennizzo economico utilizzabile per poter acquistare altri titoli di viaggio, anche a terzi, tramite il borsellino in app. Ma andiamo per ordine.

La decisione è stata presa dopo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha chiuso il procedimento avviato lo scorso febbraio nei confronti della municipalizzata del trasporto pubblico romano accusata di aver violato l’articolo 20 del Codice del consumo.

Secondo le accuse dell'Antitrust, l'Atac avrebbe sistematicamente mancato, dal 2021 al 2023, gli obiettivi di qualità e quantità del servizio di trasporto pubblico, sia di superficie che di metropolitana, senza adottare misure adeguate per rimediare come, ad esempio, il riconoscimento di rimborsi o riduzioni tariffarie agli utenti che hanno subito i disservizi.

Per chiudere il provvedimento, allora, Atac si è impegnata a fornire un indennizzo, per un totale di 3 milioni di euro, nei confronti di tutti i titolari di un abbonamento annuale valido almeno un giorno nel corso del 2024, come riporta la Repubblica.

Ogni abbonato annuale Metrebus riceverà un rimborso di 5 euro che, in presenza di abbonamenti attivi anche in almeno uno degli anni fra 2021 e 2023, sale a 10 euro. Contemporaneamente, però, viene introdotto dall'azienda un sistema di rimborso innovativo accessibile dalla propria app dove ogni abbonato potrà richiedere un indennizzo dal valore di 0,50 euro in caso di ritardi superiori ai 15 minuti. L'importo sarà accreditato sul borsellino elettronico in app e potrà essere utilizzato per acquistare nuovi titoli, anche per terzi.

Nel frattempo la municipalizzata si impegna anche a migliorare il servizio. Per questo ha attivato le selezioni per assumere nuovo personale e sta potenziando i canali informativi dei servizi.

Per il Direttore Generale, Paolo Aielli, "La delibera con la quale AGCM ha accolto gli impegni presentati da ATAC rappresenta uno stimolo, una ulteriore motivazione, per accelerare il processo di cambiamento che negli ultimi anni l'ATAC ha intrapreso, attraverso la digitalizzazione dell'azienda, una scelta di centralità del consumatore, investimenti in mezzi e infrastrutture – ha fatto sapere in una nota il Direttore Generale di Atac Paolo Aielli – Alcuni di questi risultati sono già visibili, come i nuovi autobus, altri saranno noti a breve, come i nuovi tram e la app ATAC attraverso la quale saranno disponibili molti servizi legati alla geolocalizzazione e anche i rimborsi in caso di disservizio, che AGCM ha evidenziato nel provvedimento".