Arriva lo tsunami bollette per bar e ristoranti: “Resteremo al buio” I titolari di bar e ristoranti romani temono di restare al buio e di chiudere per i rincari. Anche Roma attende il nuovo decreto bollette.

A cura di Redazione Roma

I titolari di bar e ristoranti di Roma hanno esposto le loro bollette in vetrina, per protestare contro gli aumenti di luce e gas. "Del rincaro che abbiamo registrato sull'energia elettrica da metà anno, abbiamo riepilogato e reso pubblici gli ultimi mesi. A luglio 2021 abbiamo pagato 2316 euro, per un costo al chilowatt di 11 centesimi, mentre nel 2022 la cifra è triplicata – spiega Giorgio Catalano titolare del bar di Piazza Cola di Rienzo ‘Il piccolo diavolo' – Dove c'è scritto ‘buio' significa che non abbiamo ancora ricevuto la bolletta, che credo non sarà al di sotto dei 7500 euro".

Mentre attendono il documento di agosto molti esercenti si domandano come riusciranno a far fronte agli aumenti. "Non tutti potranno pagare e se non paghi ti staccano la luce – continua l'esercente – Dato ciò che si prospetta, con l'aumento del chilowatt, ci attendiamo un ‘buio totale'".

Anche Roma attende il nuovo decreto bollette

Il Governo è al lavoro per mettere a punto un nuovo decreto bollette, che dovrebbe arrivare questa settimana o la prossima, con l'obiettivo di ridurre i costi degli italiani. Nel frattempo nella Capitale i titolari delle attività commerciali sono preoccupati sull'arrivo di una stangata che, dopo le criticità dovute alle chiusure imposte dal Covid-19, li metta definitivamente in ginocchio, obbligandoli a chiudere i battenti. E c'è chi in città dal centro alla periferia si è organizzato come meglio può: alcuni ristoranti offrono cene al lume di candela per risparmiare o chiudono in anticipo, riducendo per necessità l'orario di lavoro e di servizio al pubblico.

Per quanto riguarda i cittadini, particolare attenzione sarà rivolta verso coloro che si trovano in particolare difficoltà economica. Il governatore Nicola Zingaretti in un intervento ha rassicurato gli inquilini delle case popolari dell'Ater, chiarendo che non pagheranno l'aumento delle utenze domestiche di luce e gas.

Articolo di Alessia Rabbai

Intervista di Simona Berterame