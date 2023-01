Aprono una bara e rubano cinque chili d’oro seppelliti con la defunta: caccia ai ladri Il furto è avvenuto il quattro gennaio nel cimitero di Prima Porta a Roma. I ladri hanno portato via cinque chili d’oro che si trovavano nella bara. Indagano i carabinieri.

Cimitero di Prima Porta

Alcuni ignoti hanno rubato circa cinque chili d'oro da una bara al cimitero di Prima Porta. All'interno, una donna defunta che era stata seppellita con i suoi gioielli, com'è usanza della popolazione di etnia rom.

Secondo quanto riportato da Agenzia Nova, il furto sarebbe avvenuto la notte del 4 gennaio. L'identità dei ladri è al momento ancora ignota, ma i carabinieri della compagnia Cassia che indagano sul furto sperano di poter risalire alla loro identità nel più breve tempo possibile. Saranno visionate le telecamere presenti nella zona, sperando che abbiano ripreso i ladri in azione.

Quanto accaduto la scorsa notte a Prima Porta non è il primo episodio di furto di oggetti d'oro all'interno dei loculi. Già in passato si sono verificate vicende simili, con bande specializzate che nella notte andavano ad aprire le tombe per rubare gli oggetti preziosi che i parenti seppellivano insieme ai defunti. Nello specifico, questa volta la banda ha tirato via la bara dal loculo, dissaldando la cassa zincata in un angolo, e riuscendo così a prendere tutti i preziosi che si trovavano nella bara. Un bottino di circa cinque chili d'oro, pari a migliaia di euro.

Molto probabilmente nelle prossime settimane saranno monitorati i vari Compro Oro che si trovano a Roma, in modo da vedere se qualcuno di quegli oggetti venga venduto per ricavarne del denaro. Da capire anche se questa banda abbia dei precedenti specifici, e se abbia compiuto gli stessi furti in altri cimiteri in Italia. La famiglia della defunta è stata informata di quanto accaduto: sarà stilata una lista degli oggetti rubati, in modo da provare a rintracciarli.