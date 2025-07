Anziano dato per morto dopo due arresti cardiaci, ma adesso sta bene: ha avuto la ‘Sindrome di Lazzaro’

Dato per morto dal personale sanitario del 118, il suo cuore ha ripreso improvvisamente a battere. Morto e ‘risorto' nel giro di mezz'ora. È accaduto a Marina Velca a Tarquinia, litorale a nord di Roma. Un uomo di 78 anni di origine libica ha avuto due arresti cardiaci e i medici ne avevano constatato il decesso.

Il 78enne ha avuto due arresti cardiaci in rapida successione

L'anziano si è sentito male ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo da due arresti cardiaci arrivati in rapida successione, ma al termine delle manovre i medici lo hanno dichiarato clinicamente morto. Addirittura l'eliambulanza chiamata per un trasporto d'urgenza in ospedale è stata rimandata indietro.

L'uomo è stato lasciato all'interno dell'ambulanza in attesa del carro funebre, ma improvvisamente ha riaperto gli occhi, si è sollevato e ha chiesto delle sue figlie. Secondo i medici ha avuto la ‘Sindrome di Lazzaro', un rarissimo fenomeno che, in parole semplici, consente la ripresa improvvisa delle funzioni vitali, una rianimazione spontanea.

L'anziano ricoverato in condizioni stabili

Accompagnato in ospedale, è ricoverato per accertamenti, ma le sue condizioni sarebbero stabili. Da segnalare anche il ferimento di un carabiniere, che si era recato a casa dell'uomo durante i soccorsi. Stando a quanto si apprende, il militare è stato aggredito dal cane del 78enne in un tentativo di cattura da parte del servizio veterinario per un affido temporaneo dell'animale. Anche il militare adesso è ricoverato in ospedale. Sconosciute, per ora le sue condizioni di salute.