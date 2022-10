Anziana ruba la spesa al supermercato “Non ditelo ai miei nipoti”. Il titolare gliela regala Il direttore di un supermercato di Ferentino ha compiuto un generoso e nobile gesto nei confronti di un’anziana bisognosa, che ha fatto la spesa senza pagare: “Le ho relato tutto, poteva essere mia madre”.

A cura di Alessia Rabbai

Un'anziana è stata sorpresa a rubare la spesa al supermercato Se Bon di via Casilina a Ferentino, in provincia di Frosinone. "Non chiami i carabinieri, non voglio che i miei nipoti lo sappiano" è stata la sua richiesta al titolare, intervenuto per fermarla. A raccontare l'episodio è Il Messaggero, in cui protagonista è una delle sempre più numerose persone a rischio povertà, che a causa dei rincari non riescono ad arrivare a fine mese. Una nonna di ottantadue anni, vedova, con una piccola pensione, che aveva fame e non poteva permettersi di fare la spesa a causa dell'affitto e delle bollette. I figli non possono aiutarla perché sono in difficoltà economica e lei non vuole chiedegli nulla.

Il direttore del punto vendita, Francesco Sciucco, ha interrotto la chiamata al 112 e le ha regalato la spesa: tutto ciò che aveva messo nel carrello fino all'ultimo centesimo. "Poteva essere mia madre – ha spiegato il motivo del gesto – non potevo fare altrimenti". Un atto generoso e nobile quello dell'imprenditore, che non vuole essere chiamato eroe: "Non voglio nessun merito per quanto ho fatto, nella vita ho fatto tanti sacrifici e davanti alle difficoltà delle persone non posso voltarmi dall'altra parte". E ha aggiunto: "A me pochi euro non cambiano nulla, quando vuole può venire a prendere quello che le serve".

La donna è entrata nel supermercato intorno a mezzogiorno, ha preso pane, mortadella e del tonno in scatola. Mentre era tra gli scaffali si è nascosta i prodotti nella borsa e ha provato ad uscire senza passare dalle casse. La scena però non è passata inosservata ai dipendenti, che le hanno chiesto di aprire la borsa, dicendole che se non l'avesse fatto avrebbero chiamato i carabinieri. Ciò ha attirato l'attezione degli altri clienti del supermercato che, curiosi di sapere cosa stesse accadendo, si sono avvicinati all'uscita. L'anziana in un primo momento si è rifiutata, poi quando il personale stava per chiamare il 112 ha chiesto di non farlo: "Non voglio che i miei nipoti sappiano che la loro nonna è una ladra". Così il titolare l'ha lasciata tornare a casa, regalandole tutto ciò che aveva preso.