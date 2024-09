video suggerito

Antonia scomparsa da Roma, l’appello: “Aiutateci a ritrovarla, cerchiamo anche negli ospedali” Sono ore di apprensione per i famigliari di Antonia Licata, la 72enne scomparsa da Roma. Alta 156 centimetri, 65 chili, capelli corti biondo scuro. Indossava gonna lunga scura, piumino nero e borsa marrone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonia scomparsa da Roma

Antonia Licata è scomparsa da Roma. Della settantaduenne non si hanno più notizie da martedì scorso 17 settembre, quando si è allontanata dalla sua abitazione ed è come se sia sparita nel nulla. I suoi famigliari non vedendola rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lei ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

I famigliari di Antonia hanno lanciato un appello tramite Penelope Odv, l'associazione che si occupa di dare supporto e aiuto alle famiglie e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare la nostra Antonia, siamo preoccupati. Manca da casa già da qualche giorno, temiamo che possa esserle successo qualcosa. Forse ha bisogno di aiuto, chiunque l'avesse vista lo segnali alle forze dell'ordine per favore". La speranza è che Antonia stia bene e che i suoi cari possano riabbracciarla presto. Si chiede anche la collaborazione degli ospedali, magari si trova ricoverata.

L'identikit di Antonia Licata

Antonia Licata ha settantadue anni, è alta 1 metro e 56 centimetri e pasa 65 chili. Ha capelli corti di colore biondo scuro. Al momento della scomparsa indossava una gonna lunga di colore scuro, un piumino nero e una borsa marrone. Porta appese al collo delle chiavi. Potrebbe trovarsi in difficoltà. Le zone da attenzionare sono il centro storico, piazza Venezia, Prati. Per informazioni o in caso di avvistamenti si prega di contattare il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure Pronto Penelope al numero 3396514799 (anche tramite Whats App).