Andreea Mart morta nell'incidente sulla Salaria: indagini sulla dinamica, velocità al vaglio La Polizia Locale indaga sulle cause che hanno portato l'Audi A3 con a bordo le due ragazze a schiantarsi contro il pilone e poi sul guardrail sulla circonvallazione Salaria.

A cura di Natascia Grbic

L'auto sventrata dopo l'impatto con il pilone e il guardrail, il blocco motore che si è staccato e finito a diversi metri di distanza. Le immagini che i soccorritori si sono trovati davanti, la mattina del 13 febbraio sulla circonvallazione Salaria, sono agghiaccianti, con le due giovanissime in condizioni disperate. Una delle due ragazze era vigile, l'altra – molto probabilmente Andreea Mart – già incosciente. Entrambe sono state ricoverate in condizioni gravissime in ospedale, una al Policlinico Umberto I, l'altra al San Giovanni. Andreea Mart è morta dopo ore di agonia: le ferite riportate nell'incidente non le hanno lasciato scampo. Mentre l'amica, invece, è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione del San Giovanni, e sta lottando tra la vita e la morte.

Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Sapienza. L'auto, un'Audi A3 intestata a una società, è stata sequestrata. Accertamenti sono in corso soprattutto per capire a che velocità andasse l'auto, che nell'impatto è stata completamente distrutta. Una delle ipotesi è che la giovane alla guida – non è ancora chiaro quale tra le due guidasse – abbia perso il controllo per l'asfalto bagnato dalla pioggia, ma la velocità potrebbe aver giocato un ruolo importante. Non è escluso che l'auto viaggiasse infatti a velocità sostenuta, e che questo abbia contribuito a rendere lo schianto ancora più devastante. Da capire, inoltre, se le due ragazze avessero le cinture di sicurezza allacciate: una delle due, infatti, è stata trovata fuori dall'abitacolo, segno che è stata sbalzata fuori dall'auto subito dopo l'incidente.

Sul corpo di Andreea Mart è stata disposta l'autopsia, mentre la ragazza sopravvissuta è stata sottoposta ai test tossicologici e alcolemici di rito, in modo da fare chiarezza anche sulle condizioni in cui le due giovani si trovavano al momento del sinistro. Esami che vengono effettuati da prassi in caso di incidenti, soprattutto se mortali.