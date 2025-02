video suggerito

Auto si schianta in Circonvallazione Salaria, morta una delle due ragazze a bordo: aveva 24 anni Viaggiavano su un'automobile lungo la Salaria, quando si sono schiantate contro un palo: morta la ragazza di 24 anni, resta in gravi condizioni la ventitreenne.

A cura di Beatrice Tominic

I veicoli incidentati sulla Tangenziale

Hanno perso il controllo della macchina su cui viaggiavano, un'Audi e si sono schiantate contro un palo della viabilità. È quanto accaduto a due ragazze di 23 e 24 anni nella mattina di oggi, giovedì 13 febbraio 2025, mentre stavano viaggiando sulla Salaria in direzione San Giovanni. L'impatto è stato violentissimo e le due ragazze sono state trasportate d'urgenza in ospedale: la ventitreenne si trova ancora adesso all'ospedale San Giovanni Addolorata in condizioni gravissime. La seconda, invece, non ce l'ha fatta. Trasferita d'urgenza all'Umberto I, a più di 12 ore dal terribile incidente ha perso la vita.

Morta una delle due ragazze nell'auto che si è schiantata sulla Salaria

Ad oltre 12 ore dall'arrivo in ospedale, ha perso la vita una delle due ragazze rimaste coinvolte nell'incidente sulla Circonvallazione Salaria. Per la ventiquattrenne, nonostante l'impegno dei medici dell'Umberto I che l'hanno accolta, non c'è stato niente da fare, come riporta la Repubblica. Continua a lottare fra la vita e la morte, invece, la ventitreenne che si trovava con lei, trasferita al San Giovanni Addolorata.

L'incidente in circonvallazione Salaria di questa mattina

Lo schianto è avvenuto nella notte fra mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio 2025, verso le ore 4.30 in circonvallazione Salaria, all’altezza di via Nomentana. L'automobile su cui viaggiavano la ventiquattrenne e la ventitreenne, un'Audi, stava percorrendo la strada in direzione San Giovanni. Non è ancora chiaro chi delle due ragazze si trovasse alla guida né cosa sia accaduto con esattezza, resta la vaglio degli inquirenti la dinamica del sinistro. Sembra che la conducente abbia perso all'improvviso il controllo del mezzo, sbandando e schiantandosi contro un palo all'altezza della rampa che porta sulla Nomentana. L'auto si è ribaltata, ha oltrepassato il guardrail raggiungendo la carreggiata opposta.

L'arrivo dei soccorsi

A farsi scattare l'allarme sono stati gli automobilisti che, a poco a poco, transitavano lungo il tratto interessato, trovandosi davanti l'automobile ribaltata e pressoché distrutta. I soccorsi sono arrivati immediatamente: gli operatori hanno estratto dall'automobile le ragazze, rimaste bloccate nella carrozzeria e le hanno trasferite in codice rosso in ospedale. Oltre a loro anche i caschi bianchi del II gruppo Sapienza che hanno bloccato il traffico nella strada e che stanno cercando di chiarire la causa del terribile schianto. Secondo le prime analisi, sembra che l'Audi viaggiasse ad alta velocità, da stabilire anche l'eventuale presenza di alcol o stupefacenti nelle ragazze.