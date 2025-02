È Andreea Mart la 24enne morta nell’incidente sulla Salaria: era direttrice di un locale a Ponte Milvio

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Andreea Mart la giovane di 24 anni morta nell'incidente stradale avvenuto alle 4.30 di giovedì 13 febbraio a Roma, sulla circonvallazione Salaria. La giovane, che dirigeva il noto locale Coco Loco di Ponte Milvio, si trovava a bordo dell'Audi A3 che prima ha preso un palo all'altezza della rampa per via Nomentana, e poi è schizzata come un proiettile impazzito, saltando la carreggiata e ribaltandosi dall'altro lato della strada. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla ragazza, morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo ore di agonia. Ancora in gravissime condizioni l'amica di Andreea, ricoverata all'ospedale San Giovanni Addolorata.

Andreea Mart aveva solo 24 anni ma era già lanciata in una brillante carriera. Giovanissima, dirigeva il Coco Loco di via Flaminia, adesso chiuso per lutto fino al 19 febbraio. Per anni aveva lavorato nei locali, un impiego che svolgeva con passione e dedizione. La sua vita è stata stroncata in modo brutale, con l'incidente che non le ha lasciato scampo.

Incidente sulla Salaria, indagano i caschi bianchi

Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, arrivati sul posto insieme a Vigili del Fuoco e operatori sanitari del 118 non appena è arrivata la chiamata al 112. L'allarme è stato lanciato dagli altri automobilisti di passaggio che hanno visto la macchina ridotta a un ammasso di lamiere adagiata in mezzo alla carreggiata. Le ragazze sono state estratte dall'abitacolo e trasferite immediatamente in ospedale: Andreea Mart è deceduta poche ore dopo il ricovero nonostante gli sforzi dei medici di salvarle la vita. L'amica, che ha 23 anni, lotta ancora tra la vita e la morte.

Le indagini sull'incidente sono ancora in corso. Al vaglio la velocità alla quale le ragazze stavano viaggiando: il sospetto è che l'auto procedesse in modo spedito, e che per questo la conducente abbia perso il controllo del mezzo, urtando contro un palo per finire a dall'altra parte della strada. Si è trattato di un incidente autonomo, non sono stati coinvolti altri veicoli. Da capire anche chi, tra le due ragazze, fosse alla guida del veicolo, informazione che al momento non è stata ancora chiarita.