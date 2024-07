Ancora tre giorni di caldo torrido e bollino rosso a Roma, poi una tregua (momentanea)

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Ancora tre giorni di caldo intenso e torrido a Roma. Sia oggi, martedì 30 luglio, che domani e dopodomani, mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto, le temperature massime supereranno i 35 gradi. La temperatura massima percepita sarà intorno ai 36/37 gradi, mentre alle 8 di mattina il termometro segnerà già 25 gradi. Queste le previsioni inserite nel Bollettino sulle Ondate di Calore diffuso dal ministero della Salute.

La situazione potrebbe cambiare nel fine settimana. Tra venerdì e sabato dovrebbero arrivare venti più freschi, che porteranno anche a Roma un abbassamento delle temperature di qualche grado. Una rottura dell'estate? Assolutamente no, perché già tra lunedì 4 e domenica 5 agosto tornerà l'anticiclone africano. Secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, "l'alta pressione africana tornerà a guadagnare potenza con l'intento di farci bollire ancora per parecchi giorni".

C'è una data prevista per la fine del gran caldo? Purtroppo no. Secondo gli esperti del sito 3bMeteo il caldo "si intensificherà nuovamente già da martedì o mercoledì della prossima settimana. Il caldo sarà affiancato da una generale stabilità atmosferica che si ripristinerà su tutto il Paese già da lunedì 5 agosto. In questo contesto saranno da mettere in conto dei temporali di calore, soprattutto sulle zone alpine e forse ma ancora tutta da verificare, una perturbazione tra 7 e 8 agosto, destinata probabilmente alle sole regioni settentrionali. Tale perturbazione potrebbe, nel caso in cui si dimostrasse efficace, portare un lieve calo termico ma solo al Nord".

Intorno al 10/11 agosto, inoltre, "le proiezioni mostrano ancora un'elevata probabilità di pressioni elevate sul Mediterraneo a matrice sub tropicale. Significa stabilità e caldo intenso sull'Italia, in particolare sulle regioni centro meridionali".